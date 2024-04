Scooby-Doo, in arrivo una nuova serie tv live-action

Una nuova avventura del famoso cartone animato di Hanna-Barbera sta per arrivare sul piccolo schermo. Si tratta di una serie televisiva che stavolta non sarà animata: avrà, al contrario, un trattamento live-action. Arriverà prossimamente su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), come è stato rivelato nelle scorse ore dal magazine statunitense Variety

Da quanto riporta Variety, le parti coinvolte sono in procinto di chiudere un accordo con il servizio di streaming con un impegno per la realizzazione della serie basata su una sceneggiatura dedicata a Scooby-Doo.

I dettagli precisi della trama sono ancora top secret: ancora non si sa nulla, a parte il fatto che lo show sarà basato sul cartone animato di Hanna-Barbera.

Warner Bros. Television sarà il produttore. Parliamo dello studio che ha recentemente lanciato un’altra serie su Netflix, ossia Dead Boys Detectives.