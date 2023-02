Velma, in sviluppo la seconda stagione dello spin-off di Scooby Doo

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Il franchise di Scooby Doo è davvero intramontabile e non passa mai di moda. La banda che risolve i misteri è riuscita a mantenere la sua incrollabile popolarità nonostante i numerosi adattamenti. Velma, la più intelligente della Mystery Inc. gang ha ottenuto la sua serie indipendente che è in corso da gennaio 2023 e ora è stata confermata la seconda stagione targata HBO. Nel cast vocale della serie ci sono Constance Wu nei panni di Daphne, Sam Richardson nei panni di Shaggy, Glenn Howerton nei panni di Fred, Jane Lynch nei panni di Donna, Melissa Fumero nei panni di Sophie, Russell Peters nei panni di Aman, Wanda Sykes nei panni di Linda, Fortune Feimster nei panni di Olive, Sarayu Blue come Diya, Nicole Byer come Blythe, Kari Wahlgren come Evelyn e Yvonne Orji come Gigi, tra gli altri.