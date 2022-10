Nel nuovo film di Scooby-Doo viene confermata l'omosessualità di Velma

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Una clip appena condivisa in rete del nuovo attesissimo film di animazione della Mystery Incorporated, dal titolo Trick or Treat Scooby-Doo! (che in italiano verrà tradotto come Dolcetto o scherzetto Scooby-Doo!) sta facendo molto parlare di sé, con tanti commenti sui social network (perlopiù entusiastici). In questo estratto della pellicola animata viene mostrato quello che molti considerano un vero e proprio coming out del personaggio di Velma Dinkley. Nel filmato Velma non nasconde il proprio apprezzamento per un'altra ragazza, la costumista Coco Diablo.



Negli Stati Uniti è stata annunciata l'uscita digitale di Trick or Treat Scooby-Doo!, diretto da Audie Harrison, ma tutti gli occhi sono puntati ora su quella clip. Il film è disponibile per il noleggio oppure per l’acquisto su Prime Video (e sarà disponibile anche in DVD a partire dal 18 ottobre), e quell'estratto ha scatenato uno tsunami di tweet (e di post sui vari social network).

Ma in realtà è proprio Twitter la piattaforma social in cui i commenti si stanno moltiplicando, proprio perché su questo network è stata condivisa per la prima volta la clip che svela l’attrazione di Velma per Coco Diablo, la capo costumista.

Velma appena la vede si blocca, arrossisce in viso e fa un’espressione che potremmo definire come la tipica espressione da pupille a forma di cuoricino, per intenderci.



L’utente di Twitter che ha postato il video ha scritto: "Velma lesbica [è] finalmente ufficiale”, mentre altri user hanno sottolineato che ciò non esclude invece che il personaggio sia bisessuale.



In fondo a questo articolo potete guardare la clip con la reazione di Velma alla vista di Coco Diablo.