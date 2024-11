Il Trono di Spade, arriva un nuovo progetto con Maisie Williams?

L'incontro sarebbe avvenuto la scorsa estate davanti a un piatto di pasta. I dettagli sono stati resi noti dall'autore sul suo blog. Da tempo si vocifera di alcuni spin-off della serie. Vedremo presto il seguito della storia di Arya Stark?



In attesa di completare la celebre saga letteraria di Game of Thrones, George RR Martin si sta dedicando, come è noto, a diversi altri progetti, non tutti collegati alla sua opera principale.

L'incontro tra l'autore e una delle più amate beniamine de Il Trono di Spade (tutta la serie così come le prime due stagioni dello spin-off House of the Dragon sono disponibili on demand su Sky e in streaming su NOW), Maisie Williams, la storica interprete di Arya Stark, però, non può che essere un buon segno per tutti i fan della serie che, da quando è finito lo show, sperano di veder tornare in azione i vari personaggi.

L'autore ha fatto riferimento a qualcosa che lo porterebbea collaborare con l'attrice ma di che si tratta?

George RR Martin si è sbottonato sul progetto George Martin è stato a Londra la scorsa estate, come riportato dal suo blog che ha chiamato “Not a Blog”, sul quale appunta un po' di tutto ma, in particolare, racconta ai fan un po' della sua vita, raccogliendo nei vari post pensieri, appunti e resoconti di viaggio con tanto di foto.

In un post dei giorni scorsi, all'interno di un lungo racconto di un periodo trascorso a Londra, ci sono due righe stringatissime nelle quali si fa riferimento a un incontro con Maisie Williams che però sono bastate per far drizzare le antenne ai fan del Trono di Spade.

“Ci siamo anche incontrati con Maisie Williams per pizza e pasta, e ne abbiamo parlato... beh, no, meglio non parlarne, non voglio portare sfortuna. Ma potrebbe essere molto divertente”.

Un pranzo a base di pasta e pizza, l'idea di un nuovo progetto insieme. Pochi dettagli che bastano a riavviare la discussione sui sequel e gli spin-off de Il Trono di Spade, possibilissimi per molti dei personaggi della storia.

Se è vero che a distanza di qualche anno dalla fine dello show il pubblico ha potuto apprezzare lo sviluppo della storia col salto all'indietro nel tempo di House of the Dragon (di cui arriverà la terza stagione), ed è vero anche che presto potrà esplorare altri aspetti dell'universo di Martin con un altro prequel, A Knight of the Seven Kingdoms, la cui lavorazione è partita la scorsa estate, è anche vero che in tutti gli appassionati di GoT è rimasta la voglia di saperne di più dei protagonisti dello show principale, anche per rendere meno amaro il finale che non è piaciuto a tutti. approfondimento Game of Thrones: i 15 momenti chiave dell'episodio finale della serie

Sarà uno spin-off su Arya Stark? Maisie Williams è Arya Stark per i fan de Il Trono di Spade, che sanno che lo show ha lasciato aperta per lei la possibilità di uno sviluppo della sua vicenda, come anche per Jon Snow, il personaggio di Keith Harington.

Ma se sul fronte Snow è difficile fare chiarezza, la scorsa primavera l'attore era stato parecchio scettico sulla fattibilità di un sequel, notizia in parte smentita proprio qualche giorno fa da HBO che vede la cosa lontana ma ancora possibile, le certezze non sono di più a proposito di Maisie Williams.

L'autore settantaseienne ha certamente parlato di un progetto (e “divertente”) con l'attrice ma è rimasto troppo vago sul resto.

Sono idee? C'è qualcosa di concreto? Il nuovo progetto riguarda Arya Stark o proprio l'attrice, coinvolta per un altro ruolo?

Lo scrittore non ha voluto parlarne ma ormai il sasso è stato lanciato e potrebbe tornare presto per dissipare qualche nube. Forse proprio tramite il suo blog. leggi anche Game of Thrones, replica del trono di spade venduta per 1,36 milioni