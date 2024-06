A Knight of the Seven Kingdoms, iniziate le riprese della serie tv

Sono ufficialmente iniziate a Belfast, in Irlanda, le riprese di A Knight of the Seven Kingdoms, la serie spinoff de Il Trono di Spade. Nella prima immagine diffusa sul profilo Instagram della serie tv originaria, uno dei due protagonisti della nuova saga, Ser Duncan l’Alto (Peter Claffey), attraversa l’affollata piazza di una città con indosso un mantello verde e l’impugnatura della spada stretta tra le mani. Secondo la sinossi ufficiale di HBO, “un secolo prima degli eventi de Il Trono di Spade”, e dunque un secolo dopo quelli di House of the Dragon, “due improbabili eroi vagavano per Westeros... un giovane, ingenuo ma coraggioso cavaliere, Sir Duncan l’Alto, e il suo minuscolo scudiero, Egg (Dexter Sol Ansell). Ambientato in un’epoca in cui la stirpe dei Targaryen detiene ancora il Trono di Spade, e il ricordo dell’ultimo drago non è ancora passato dalla memoria vivente, grandi destini, potenti nemici, e imprese pericolose attendono questi amici improbabili e incomparabili”.