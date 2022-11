Dead to Me - Amiche per la morte, il trailer della serie Netflix

Dead to Me - Amiche per la morte non era stato pensato come uno show lungo, di quelli che si protraggono all’infinito in un susseguirsi di stagioni sempre più al limite dell’inverosimile. La creatrice Liz Feldman aveva già pianificato di chiudere la serie prima che le vicende di Jen e Judy finissero per apparire annacquate allo spettatore. I problemi di salute della protagonista Christina Applegate hanno poi ulteriormente accelerato la fine della serie che ora, con la terza stagione in arrivo su Netflix il 17 novembre, promette di regalare un degno epilogo alla storia delle due amiche.

Sono passati quasi tre anni dall’ultima volta che abbiamo avuto una nuova stagione di Dead to Me eppure nessuno ha dimenticato le due protagoniste, da sempre il punto forte dello show. La seconda stagione era finita con un nuovo incidente che stavolta aveva coinvolto Jen e che aveva lasciato molte domande. Oggi, come si vede nel trailer, ritroviamo il personaggio di Christina Applegate risvegliarsi in un letto d’ospedale ma pronta a riprendersi con l’aiuto dell’amica. Jen e Judy (interpretata sempre da Linda Cardellini ) stanno bene e, nonostante gli acciacchi, il loro grosso problema è un altro: stanno involontariamente coprendo l’omicidio di Steve. Questo le porterà definitivamente ad abbracciare il crimine e a diventare fuorilegge? Quanto trapela farebbe pensare di sì, ricordando in piccola parte una sorta di versione più sguaiata di Thelma e Louise.

Applegate più forte di tutto

approfondimento

La playlist dei migliori video di SkyTg24 a tema serie tv

Liz Feldman ha già lavorato a show dove le protagoniste sono due donne molto diverse ma che creano alla fine un grande legame, si pensi a 2 Broke Girls. A differenza di quest’ultima sitcom però, Dead to Me è decisamente più corta anche per scelta della sua creatrice. "Ho sempre avuto la sensazione di volere che questo spettacolo fosse di durata relativamente breve”, dichiarava Feldman già nel 2020 spiegando che: "A metà delle riprese della seconda stagione, mi è venuta un'idea che sembrava molto fedele allo show e ho capito che poteva essere davvero un ottimo modo per concluderla”. La scelta è stata poi ulteriormente suffragata anche da cause esterne, come la malattia che ha colpito Christina Applegate. L’attrice di Sposati... con figli ha scoperto proprio mentre girava quest’ultima stagione di soffrire di sclerosi multipla, bloccando di fatto le riprese per cinque mesi. Molti nella sua situazione si sarebbero arresi ma Applegate ha fatto di tutto per tenere fede all’impegno preso con ammirevole stoicità. Questi ultimi episodi della serie per cui è stata candidata a un Emmy rappresenteranno un saggio della sua bravura e un inno al coraggio, anche se lei stessa si augura che la gente non si focalizzi troppo sulle sue condizioni fisiche: “Spero che le persone possano non pensare a quel dettaglio e semplicemente apprezzare il percorso compiuto dalla storia e dire addio a queste due donne”, ha dichiarato senza troppi giri di parole. Di certo sarà un po’ triste salutare per sempre questi personaggi in grado di farci sognare un’amicizia così folle e sincera. Vi auguriamo di potere avere un legame del genere, sperando non si trovi solo sullo schermo.