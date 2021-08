Christina Applegate rivela sui social : "Ho la sclerosi multipla"

Dopo la battaglia contro il cancro al seno, l’attrice, a 48 anni, ha annunciato sul suo profilo twitter di essersi ammalata di sclerosi multipla Condividi:

"Ho la sclerosi multipla. Me l'hanno diagnosticata qualche mese fa. È stato uno strano viaggio, ma ho ricevuto grande sostegno dalle persone che conosco e che hanno la mia medesima malattia". Con questo post pubblicato sul suo profilo twitter, Christina Applegate ha annnunciato sui social la sua malattia.

approfondimento Sanremo 2021, Antonella Ferrari e il monologo sulla sclerosi multipla L'attrice ha poi proseguito: "È stato un percorso difficile, ma, come tutti sappiamo, è un percorso che continua. A meno che qualche sxxxxo non lo blocchi". E ancora, in un post successivo, ha aggiunto: "Come ha detto uno dei miei amici affetto da sclerosi multipla: 'Ci svegliamo e facciamo ciò che dobbiamo fare'. Ed è quello che sto facendo io. Quindi ora chiedo che rispettiate la mia privacy mentre affronto questa cosa".

approfondimento Komen Italia e le Winx insieme per la prevenzione del cancro al seno Christina Applegate era stata colpita dal cancro al seno nel 2008. L’attrice si era sottoposta a una doppia mastectomia preventiva e alla rimozione delle ovaie per prevenire un ritorno del tumore. Successivamente Christine era diventata portavoce del Lee National Denim Day, fondando nel 2009 la Right Action for Women, impegnata nella diffusione dello screening del cancro al seno.