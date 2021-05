Komen Italia e le Winx insieme per la prevenzione del cancro al seno

La campagna per la prevenzione del cancro al seno



Elizabeth Hurley e Victoria Beckham contro il tumore al seno FOTO

La campagna che vede Komen Italia e le Winx unire le forze per la lotta contro il tumore al seno prevede molte attività accattivanti. Una di queste è la realizzazione di un disegno in cui i bambini dovranno illustrare il momento che preferiscono trascorrere con la mamma. Partecipando, si potranno vincere svariati premi in palio.



Inoltre le Winx promuoveranno le iscrizioni alla Race For The Cure, la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo che è l’evento più importante e simbolico di Komen Italia.



“Ringraziamo Rainbow per aver scelto di essere al fianco di Komen Italia per promuovere una campagna di sensibilizzazione sull’importanza della Prevenzione rivolta in particolare alle mamme” ha dichiarato il Prof. Riccardo Masetti, Presidente Komen Italia. “Grazie alle Winx le bambine potranno veicolare in famiglia semplici consigli per seguire uno stile di vita più corretto e partecipare insieme alla Race for the Cure di cui le Winx saranno le Ambasciatrici Speciali dell’edizione 2021”.



Anche il celebre studio di animazione Rainbow ha espresso il proprio entusiasmo all'idea di collaborare con Komen Italia per una causa così importante come quella della prevenzione.



“Le Winx sono da sempre ambasciatrici di valori e messaggi positivi, e mai come ora siamo felici della collaborazione con Komen Italia per promuovere una tematica così importante come quella della prevenzione. L’idea di rivolgersi ai bambini nasce proprio dalla volontà di far trasmettere questo fondamentale messaggio dai più piccoli, per arrivare in modo ancora più emozionante ed efficace al cuore dei loro genitori", ha affermato Lorena Vaccari, Global Marketing Director di Rainbow.