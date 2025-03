Scooby-Doo, annunciata la serie live action

Josh Appelbaum e Scott Rosenberg alla sceneggiatura della serie tv. Al momento nessuna notizia sulla data di distribuzione su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)

Scooby-Doo , Shaggy , Fred, Daphne e Velma stanno per tornare in azione. A quasi cinquant’anni dal debutto sul piccolo schermo, il gruppo di amici è pronto a risolvere nuovi misteri. Peter Friedlander ha aggiunto: “L’amato franchise ha avuto un impatto innegabile sulla cultura pop. È ricco di temi universali sull’amicizia che generazioni di fan hanno abbracciato”. La serie, formata da otto episodi , arriverà prossimamente sulla piattaforma di streaming, massimo riserbo sulla possibile data di distribuzione.

Greg Berlanti, tra i produttori esecutivi del progetto, ha dichiarato: “Uno dei miei primi e più amati lavori a Hollywood è stato sedermi con Bill Hanna e Joe Barbara mentre firmavano i film d’animazione”. Josh Appelbaum e Scott Rosenberg alla sceneggiatura della serie tv.

Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha rilasciato anche la sinossi ufficiale: “Durante la loro ultima estate al Camp Ruby-Spears, gli amici di vecchia data Shaggy e Daphne vengono coinvolti in un inquietante mistero intorno a un solitario cucciolo di alano smarrito che potrebbe essere stato testimone di un omicidio soprannaturale. Insieme alla pragmatica e scientifica Velma che vive lì e allo strano e bellissimo nuovo ragazzo Freddy, decidono di risolvere il caso che li sta trascinando in un incubo inquietante che minaccia di svelare tutti i loro segreti”.