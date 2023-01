Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Il debutto di Wolf Pack, la nuova serie con Sarah Michelle Gellar è atteso il prossimo 26 gennaio sugli schermi americani. Manca meno di un mese per capire se lo spin-off di Teen Wolf sarà in grado di mantenere le attese o se, come in molti temono, le deluderà. Intanto, per accrescere ulteriormente l’hype attorno al prodotto, sono state diffuse alcune nuove foto del set che svelano ulteriori dettagli sui personaggi a pochi giorni dalla diffusione della serie con protagonista l’amatissima ex interprete di Buffy. Wolf Pack è un prodotto Paramount+ e potrebbe presto arrivare anche in Italia.