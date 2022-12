Teen Wolf - il Film, cosa ci dice il nuovo trailer ufficiale

Da quando è stata annunciata la partecipazione anche di Crystal Reed al progetto, tutti si sono chiesti come sarebbe rientrato nel franchise il suo personaggio: Allison Argent infatti moriva durante la terza stagione, trafitta da una spada Oni e la resurrezione del suo personaggio incuriosiva molti. Dopo il primo trailer permane ancora un alone di mistero sulla vera natura di questa nuova incarnazione di Allison ma qualcosa in più si può già cominciare a intuire. Apparentemente sembriamo di fronte al solito personaggio con tanto di iconico arco sulle spalle ma è chiaro che qualcosa è cambiato: Allison non riconosce Scott, sembra controllata da una forza piuttosto terrificante e permane il dubbio che forse non sia davvero lei. Siamo invece ben più sicuri che a interpretare di nuovo il personaggio sia sempre Crystal Reed. L’attrice aveva abbandonato la serie (andata in onda dal 2011 al 2017 su MTV) per poter provare nuove strade, convinta che l’arco narrativo di Allison si fosse ormai concluso. I buoni rapporti mantenuti con tutti coloro che hanno partecipato a Teen Wolf hanno reso tuttavia piuttosto rapida l’opera di convincimento nei confronti dell’attrice che non ci ha messo molto a dire sì.

assente dylan o'brien

approfondimento

La playlist dei migliori video di SkyTg24 a tema cinema

Teen Wolf - il film è di fatto una gigantesca reunion cui quasi nessuno ha voluto mancare, a partire dal creatore della serie Jeff Davis che ha messo mano al copione. L’unico assente di peso in questa operazione revival rimane allora Dylan O’Brien. L’interprete di Stiles Stilinski ha spiegato come il suo rifiuto sia stato figlio di una scelta artistica attentamente ponderata. Anche lui era infatti convinto che il suo personaggio avesse detto tutto durante la serie e non necessitava di ulteriore approfondimento: “Ho semplicemente deciso che si era interrotto nel momento migliore per me. Volevo lasciare il personaggio in quel modo. Auguro a tutti loro comunque il meglio e, non appena sarà possibile, vedrò il film. Non farò parte del cast ma spero sia fantastico”, ha fatto sapere la star di Maze Runner. Il suo collega Tyler Hoechlin da parte sua, sembra invece non averci pensato un attimo, cogliendo al volo l’opportunità di tornare nei panni di Derek Hale. A colpire l’attore è stata anche la particolare natura del progetto, che lui definisce quasi “un reboot di qualcosa che era già un reboot”. Hoenchlin sembra entusiasta di tornare a Beacon Hills e non fa nulla per nasconderlo: “Credo che sia raro avere a che fare con uno show che ti dia l’opportunità di lavorarci di nuovo dopo cinque anni dall’ultimo episodio. Non sono in molte le persone che hanno l’opportunità di fare una cosa del genere”. La star dello show e centro della trama rimane però comunque anche questa volta Tyler Posey, di nuovo nel ruolo di Scott McCall. Nel trailer Scott viene chiamato solo Alfa e la sensazione è che toccherà di nuovo a lui riunire amici e alleati per combattere un nemico più infido e pericoloso che mai. Riuscirà il nostro licantropo preferito ad affrontare la minaccia? Possiamo solo augurargli un sentito e quantomai azzeccato “in bocca al lupo”.