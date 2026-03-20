Scooby Doo, Maxwell Jenkins, Abby Ryder Fortson e Tanner Hagen nel cast della serie tvSerie TV
Le indiscrezioni delle scorse settimane trovano ora conferma: McKenna Grace, già nota per The Handmaid's Tale e Le terrificanti avventure di Sabrina, vestirà i panni di Daphne Blake. Accanto a lei ci sarà Tanner Hagen, visto in The Pitt, che interpreterà il celebre Shaggy Rogers. Il quartetto si completa con Abby Ryder Fortson, protagonista di Carousel, scelta per dare vita alla mente analitica Velma Dinkley, e Maxwell Jenkins, conosciuto per Lost in Space, nel ruolo di Fred Jones, leader carismatico della squadra
A distanza di un anno dall’annuncio ufficiale del progetto, Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) rompe finalmente il silenzio e presenta i protagonisti della nuova serie live-action dedicata a Scooby-Doo. Si tratta di una rilettura contemporanea del celebre universo animato che ruota attorno alle indagini dell’inconfondibile alano e della sua squadra, la Mystery Inc. Pur restando ancora priva di un titolo definitivo, la produzione comincia a prendere forma concreta grazie alla rivelazione del cast principale.
Le indiscrezioni delle scorse settimane trovano ora conferma: sarà McKenna Grace, già nota per The Handmaid's Tale e Le terrificanti avventure di Sabrina, a vestire i panni di Daphne Blake, figura centrale del gruppo. Accanto a McKenna Grace ci sarà Tanner Hagen, visto in The Pitt, che interpreterà il celebre Shaggy Rogers.
Il quartetto si completa con Abby Ryder Fortson, protagonista di Carousel, scelta per dare vita alla mente analitica Velma Dinkley, e Maxwell Jenkins, conosciuto per Lost in Space, nel ruolo di Fred Jones, leader carismatico della squadra. A fare da collante tra i personaggi, come da tradizione, sarà l’immancabile Scooby-Doo, l’alano che ha reso celebre il franchise. Dunque i volti della nuova Mystery Inc. sono finalmente definiti (e, pare, definitivi).
Una storia delle origini tra mistero e oscurità
Il progetto si articolerà in una stagione composta da otto episodi e si configura come una origin story, ovvero una narrazione che intende esplorare le origini della Mystery Inc. La trama segue Shaggy e Daphne durante l’ultima estate trascorsa in un campeggio, un contesto apparentemente tranquillo che si trasforma presto in teatro di eventi inquietanti.
I due si trovano coinvolti in un caso enigmatico legato a un cucciolo di alano scomparso, forse testimone di un omicidio dai contorni soprannaturali. A unirsi alle indagini intervengono Velma, caratterizzata da un approccio scientifico e razionale, e Freddy, nuovo arrivato tanto affascinante quanto enigmatico. L’indagine, tuttavia, si sviluppa in una direzione sempre più cupa, trascinando i protagonisti in una spirale di segreti e tensioni che minacciano di venire alla luce.
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Un team produttivo di alto profilo
Dietro la realizzazione della serie dedicata a Scooby-Doo si colloca una squadra di produttori esecutivi di grande esperienza. Tra i nomi coinvolti figurano Josh Appelbaum, Scott Rosenberg e Greg Berlanti, quest’ultimo già associato a successi come Riverdale e alle produzioni dell’Arrowverse. Al loro fianco operano Sarah Schechter, Leigh London Redman, André Nemec, Jeff Pinkner e Adrienne Erickson.
La regia dell’episodio pilota è stata affidata a Toby Haynes, scelta che contribuisce a delineare l’ambizione qualitativa del progetto fin dalle sue fondamenta.
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Un fenomeno culturale senza tempo
Le origini di Scooby-Doo risalgono al 1969, anno in cui debuttò la serie animata Scooby-Doo, Dov sei tu?, creata da Joe Ruby e Ken Spears per Hanna-Barbera. Da allora, il franchise ha attraversato decenni di evoluzione mediatica, trasformandosi in un fenomeno globale grazie a una lunga serie di adattamenti tra animazione e live-action.
Tra le trasposizioni più iconiche spicca il film del 2002, interpretato da Sarah Michelle Gellar, Linda Cardellini, Mathew Lillard e Freddie Prinze Jr., che ha contribuito a consolidare ulteriormente l’immaginario legato ai personaggi.
Con questa nuova serie, Netflix punta a rilanciare il marchio partendo dalle sue radici, con l’obiettivo dichiarato di coinvolgere sia gli appassionati di lunga data sia una nuova generazione di spettatori.
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Sono passati vent'anni da quando Scooby e Shaggy hanno risolto il mistero di Spooky Island nel primo film live action della serie 'Scooby-Doo'. Per celebrare l'anniversario, l’attore Matthew Lillard (alias Shaggy) è pronto ad imbarcarsi in una nuova missione: diventare host dell'iconica Mystery Machine del gruppo, che sarà prenotabile su Airbnb e dove i viaggiatori della piattaforma potranno soggiornare ammirando la costa meridionale della California a cura di Costanza Ruggeri