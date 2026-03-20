Le indiscrezioni delle scorse settimane trovano ora conferma: McKenna Grace, già nota per The Handmaid's Tale e Le terrificanti avventure di Sabrina, vestirà i panni di Daphne Blake. Accanto a lei ci sarà Tanner Hagen, visto in The Pitt, che interpreterà il celebre Shaggy Rogers. Il quartetto si completa con Abby Ryder Fortson, protagonista di Carousel, scelta per dare vita alla mente analitica Velma Dinkley, e Maxwell Jenkins, conosciuto per Lost in Space, nel ruolo di Fred Jones, leader carismatico della squadra

A distanza di un anno dall’annuncio ufficiale del progetto, Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) rompe finalmente il silenzio e presenta i protagonisti della nuova serie live-action dedicata a Scooby-Doo. Si tratta di una rilettura contemporanea del celebre universo animato che ruota attorno alle indagini dell’inconfondibile alano e della sua squadra, la Mystery Inc. Pur restando ancora priva di un titolo definitivo, la produzione comincia a prendere forma concreta grazie alla rivelazione del cast principale.

Le indiscrezioni delle scorse settimane trovano ora conferma: sarà McKenna Grace, già nota per The Handmaid's Tale e Le terrificanti avventure di Sabrina, a vestire i panni di Daphne Blake, figura centrale del gruppo. Accanto a McKenna Grace ci sarà Tanner Hagen, visto in The Pitt, che interpreterà il celebre Shaggy Rogers.

Il quartetto si completa con Abby Ryder Fortson, protagonista di Carousel, scelta per dare vita alla mente analitica Velma Dinkley, e Maxwell Jenkins, conosciuto per Lost in Space, nel ruolo di Fred Jones, leader carismatico della squadra. A fare da collante tra i personaggi, come da tradizione, sarà l’immancabile Scooby-Doo, l’alano che ha reso celebre il franchise. Dunque i volti della nuova Mystery Inc. sono finalmente definiti (e, pare, definitivi).