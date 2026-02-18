Scooby Doo, Mckenna Grace interpreterà Dafne nella serie live action

La nuova serie live-action prodotta da Netflix e Berlanti Productions ha finalmente il suo primo volto ufficiale: Mckenna Grace - attrice e cantante statunitense nota per il personaggio di Paige Swanson, compagna di università e rivale di Sheldon Cooper, nella serie televisiva Young Sheldon - interpreterà Dafne. Si tratta del primo ruolo di peso annunciato per il progetto, composto da otto episodi, che segna un passaggio cruciale nella fase di sviluppo della produzione

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Midnight Radio, Berlanti Productions e Warner Bros. Television. La serie aveva ottenuto il via libera allo sviluppo sulla piattaforma lo scorso anno, al termine di una competizione serrata tra più contendenti, assicurandosi un impegno diretto dalla sceneggiatura alla produzione della serie.

Il mondo di Scooby-Doo si prepara a tornare in una veste completamente rinnovata. La nuova serie live-action prodotta da Netflix e Berlanti Productions ha finalmente il suo primo volto ufficiale: Mckenna Grace interpreterà il personaggio di Daphne, italianizzato in Dafne nella versione italiana. Si tratta del primo ruolo di peso annunciato per il progetto, composto da otto episodi, che segna un passaggio cruciale nella fase di sviluppo della produzione.

Il tono del racconto si muove dunque tra mistero e dimensione adolescenziale, riportando l’attenzione sulle dinamiche che hanno dato vita alla squadra investigativa più celebre dell’animazione.

A unirsi all’indagine ci sono Velma, descritta come pragmatica e profondamente legata al metodo scientifico, e Freddy, nuovo arrivato dall’aria stravagante ma indiscutibilmente affascinante. Insieme decidono di affrontare un caso che finisce per trascinarli in un incubo carico di tensione, capace di minacciare la rivelazione dei segreti di ciascuno.

La storia si sviluppa durante l’ultima estate trascorsa al campo. Shaggy e Daphne, amici di lunga data, si ritrovano coinvolti in un mistero inquietante che ruota attorno a un cucciolo di alano smarrito e solitario. L’animale potrebbe essere stato testimone di un omicidio soprannaturale.

La nuova serie si basa sui personaggi creati da Hanna-Barbera e si propone di esplorare l’origine del gruppo Mystery Inc., ricostruendo il momento in cui i protagonisti si sono incontrati per la prima volta e hanno deciso di collaborare per risolvere il caso che ha dato inizio a tutto.

Il progetto, ancora privo di titolo ufficiale, è firmato da Josh Appelbaum e Scott Rosenberg per Midnight Radio, già noti per il loro lavoro su Cowboy Bebop.

Per Berlanti Productions, la produzione esecutiva è affidata a Greg Berlanti, Sarah Schechter e Leigh London Redman, nell’ambito dell’accordo che la società intrattiene con Warner Bros. Television, che opera come studio di riferimento per il progetto.

Josh Appelbaum e Scott Rosenberg non si limitano alla scrittura: ricopriranno anche il ruolo di showrunner. Accanto a loro, in qualità di produttori esecutivi per Midnight Radio, figurano André Nemec e Jeff Pinkner.

I prossimi impegni di Mckenna Grace

Negli ultimi mesi, Mckenna Grace è apparsa nel film prodotto da Paramount Regretting You. L’attrice sarà inoltre presente nel cast di Scream 7 e prenderà parte anche a Hunger Games: Sunrise on the Reaping, la cui uscita è prevista per novembre.

Nata ad Austin il 25 giugno 2006, è un’attrice e cantante statunitense che ha costruito una carriera sorprendentemente solida sin dall’infanzia, imponendosi sia sul piccolo sia sul grande schermo.

Trasferitasi con la famiglia a Los Angeles, ha iniziato a sostenere provini fino a esordire nel 2012 con un ruolo ricorrente nella serie Disney XD Crash & Bernstein e con l’interpretazione di Faith Newman nella soap opera Febbre d’amore. La notorietà televisiva è cresciuta negli anni, anche grazie al personaggio di Paige Swanson, compagna di università e rivale di Sheldon Cooper, interpretato da Iain Armitage, nella serie Young Sheldon, ruolo ricoperto dal 2018 al 2023.

Parallelamente, Mckenna Grace ha consolidato la propria presenza al cinema: nel 2016 ha preso parte a Independence Day - Rigenerazione di Roland Emmerich, per poi affiancare Chris Evans in Gifted - Il dono del talento nel 2017. Nello stesso periodo ha recitato in Amityville - Il risveglio e ha vestito i panni della giovane Tonya Harding in Tonya. Nel 2019 ha interpretato la tredicenne Carol Danvers in Captain Marvel e Judy Warren in Annabelle 3. Nel 2021 è arrivata l’uscita di Ghostbusters: Legacy di Jason Reitman, in cui ha dato volto alla giovane acchiappafantasmi Phoebe Spengler, personaggio ripreso nel 2024 in Ghostbusters - Minaccia glaciale di Gil Kenan. Tra i titoli più recenti figurano inoltre Crater, Regretting You - Tutto quello che non ti ho detto, Five Nights at Freddy's 2, Scream 7 e Hunger Games - L'alba sulla mietitura, a conferma di un percorso artistico in costante evoluzione.

Sul fronte della rappresentanza professionale, Mckenna Grace è seguita da CAA e Entertainment 360.

Con l’ingresso di Mckenna Grace nel ruolo di Daphne, la nuova incarnazione live-action di Scooby-Doo compie così il suo primo passo concreto, delineando il volto di uno dei personaggi simbolo della saga e aprendo ufficialmente la strada alla costruzione del nuovo Mystery Inc.