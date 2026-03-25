Scooby Doo, Paul Walter Hauser nel cast della serie tv live-action

L'attore, vincitore di Emmy e Golden Globe, si unisce al giovane cast già annunciato. La serie è una rivisitazione moderna delle origini della Mystery Inc., con le riprese attese ad Atlanta a partire da aprile

Hauser è uno degli attori più apprezzati della sua generazione. Ha vinto sia l'Emmy che il Golden Globe per il ruolo da protagonista nella serie Apple TV+ Black Bird, al fianco di Taron Egerton. Nel 2025 è apparso in diversi titoli di rilievo, tra cui il film sui Fantastici Quattro della Marvel e la commedia Una pallottola spuntata . Prossimamente sarà al fianco di Mark Wahlberg nella commedia Balls Up su Prime Video.

Il personaggio che Hauser interpreterà non è stato ancora rivelato. Secondo alcune indiscrezioni, potrebbe trattarsi del proprietario originale di Scooby-Doo , in un ribaltamento rispetto alle versioni precedenti del franchise, nelle quali era Shaggy ad essere il padrone del cane dalla nascita.

Paul Walter Hauser è entrato ufficialmente nel cast della serie live-action su Scooby Doo , come personaggio fisso della produzione ancora senza titolo definitivo. L'attore affiancherà il quartetto protagonista già annunciato : Maxwell Jenkins nel ruolo di Fred Jones, Tanner Hagen in quello di Norville "Shaggy" Rogers, Abby Ryder Fortson nei panni di Velma Dinkley e Mckenna Grace come Daphne Blake.

Una serie che racconta l'origine della gang

La serie tv live action in arrivo su Netflix è completamente diversa da ciò che, nel franchise, fino a questo momento si è visto. Sarà infatti un'origin story, che racconterà l'estate in cui Shaggy e Daphne, amici di vecchia data, si ritrovano coinvolti in un mistero inquietante legato a un cucciolo di alano disperso, che potrebbe aver assistito a un omicidio soprannaturale. Insieme a Velma, la razionale ragazza del posto, e al nuovo arrivato Freddy, i due formano il nucleo di quello che diventerà il gruppo di investigatori più famoso del mondo animato.

Il franchise di Scooby-Doo ha origini nel 1969, quando CBS e Hanna-Barbera diedero vita alla serie animata originale creata da Joe Ruby e Ken Spears. Da allora si è espanso con tre film cinematografici, quasi quaranta produzioni animate per il mercato home video e oltre una dozzina di serie animate.

La produzione firmata Netflix sarà la prima serie live-action della storia del franchise, sebbene Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar, Matthew Lillard e Linda Cardellini avessero già interpretato i protagonisti nei due film live-action dei primi anni Duemila.

Dietro la macchina da presa e alla scrittura ci sono nomi di grande esperienza. Josh Appelbaum e Scott Rosenberg guidano il progetto come showrunner e sceneggiatori attraverso Midnight Radio, mentre Greg Berlanti, Sarah Schechter e Leigh London Redman sono coinvolti come produttori esecutivi tramite Berlanti Productions. Toby Haynes dirigerà il primo episodio e farà parte del team produttivo.

La serie, composta da otto episodi, sarà prodotta da Warner Bros. Television.