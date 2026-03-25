Scooby Doo, Paul Walter Hauser nel cast della serie tv live-action

L'attore, vincitore di Emmy e Golden Globe, si unisce al giovane cast già annunciato. La serie è una rivisitazione moderna delle origini della Mystery Inc., con le riprese attese ad Atlanta a partire da aprile
Paul Walter Hauser è entrato ufficialmente nel cast della serie live-action su Scooby Doo, come personaggio fisso della produzione ancora senza titolo definitivo. L'attore affiancherà il quartetto protagonista già annunciato: Maxwell Jenkins nel ruolo di Fred Jones, Tanner Hagen in quello di Norville "Shaggy" Rogers, Abby Ryder Fortson nei panni di Velma Dinkley e Mckenna Grace come Daphne Blake.
Chi interpreterà Paul Walter Hauser
Il personaggio che Hauser interpreterà non è stato ancora rivelato. Secondo alcune indiscrezioni, potrebbe trattarsi del proprietario originale di Scooby-Doo, in un ribaltamento rispetto alle versioni precedenti del franchise, nelle quali era Shaggy ad essere il padrone del cane dalla nascita.
Hauser è uno degli attori più apprezzati della sua generazione. Ha vinto sia l'Emmy che il Golden Globe per il ruolo da protagonista nella serie Apple TV+ Black Bird, al fianco di Taron Egerton. Nel 2025 è apparso in diversi titoli di rilievo, tra cui il film sui Fantastici Quattro della Marvel e la commedia Una pallottola spuntata. Prossimamente sarà al fianco di Mark Wahlberg nella commedia Balls Up su Prime Video.
Una serie che racconta l'origine della gang
La serie tv live action in arrivo su Netflix è completamente diversa da ciò che, nel franchise, fino a questo momento si è visto. Sarà infatti un'origin story, che racconterà l'estate in cui Shaggy e Daphne, amici di vecchia data, si ritrovano coinvolti in un mistero inquietante legato a un cucciolo di alano disperso, che potrebbe aver assistito a un omicidio soprannaturale. Insieme a Velma, la razionale ragazza del posto, e al nuovo arrivato Freddy, i due formano il nucleo di quello che diventerà il gruppo di investigatori più famoso del mondo animato.
Il franchise di Scooby-Doo ha origini nel 1969, quando CBS e Hanna-Barbera diedero vita alla serie animata originale creata da Joe Ruby e Ken Spears. Da allora si è espanso con tre film cinematografici, quasi quaranta produzioni animate per il mercato home video e oltre una dozzina di serie animate.
La produzione firmata Netflix sarà la prima serie live-action della storia del franchise, sebbene Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar, Matthew Lillard e Linda Cardellini avessero già interpretato i protagonisti nei due film live-action dei primi anni Duemila.
Dietro la macchina da presa e alla scrittura ci sono nomi di grande esperienza. Josh Appelbaum e Scott Rosenberg guidano il progetto come showrunner e sceneggiatori attraverso Midnight Radio, mentre Greg Berlanti, Sarah Schechter e Leigh London Redman sono coinvolti come produttori esecutivi tramite Berlanti Productions. Toby Haynes dirigerà il primo episodio e farà parte del team produttivo.
La serie, composta da otto episodi, sarà prodotta da Warner Bros. Television.