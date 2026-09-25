Nobody Wants This 3, il trailer della serie tv. VIDEO

A che punto della loro storia d'amore sono la podcaster Joanne e il rabbino Noah, ovvero, una delle coppie più singolari e più amate del piccolo schermo? Lo scopriamo con le immagini del trailer ufficiale di Nobody Wants This 3, serie tv che tornerà in streaming su Netflix tra meno di un mese, il prossimo 22 ottobre.

Dopo il brevissimo teaser diffuso a inizio settembre, che svelava il passo importante compiuto dalla coppia, ovvero, il trasferimento nella stessa casa, scopriamo ora qualcosa in più degli sviluppi tra i protagonisti che coivolgono, come è noto, anche i loro amici e soprattutto i loro familiari.

Joanne, la moglie del rabbino?

Il trailer ufficiale di Nobody Wants This 3 (visibile in testa a questo videoarticolo) mostra cosa succede dopo che Joanne e Noah decidono di far evolvere la loro tribolata relazione andando a vivere (finalmente) insieme.

Non sarà tutto rose e fiori, c'è da aspettarselo, visti i precedenti tra i due e, una volta, definiti i sentimenti che provano l'uno per l'altra, i protagonisti devono riprendere in mano la loro posizione nella società scegliendo da quale parte stare (specie Joanne).

La giovane donna ha deciso di intraprendere un serio percorso per diventare ebrea e si fa aiutare in questo dalla madre di Noah, che con lei è sempre stata ostile.

Nel trailer vediamo Kristen Bell vestita e pettinata come le donne al Tempio e la cosa inizialmente sembra più strana che mai agli occhi di Noah.

Riuscirà Johanne a reggere tutti i doveri di una futura moglie di un aspirante rabbino capo? Sua madre l'ammonisce: loro non sono donne facili da addomesticare.

Le sfide di Sasha (con Morgan)

Ci sono poi tutte le altre storie lasciate in sospeso, come il legame tra Morgan (Justin Lupe) e Sasha (Timothy Simons), rispettivamente, sorella di Joanne e fratello di Noah, un rapporto sempre sul punto di trasformarsi in qualcosa di più di un'amicizia.

Sasha ha rotto con la moglie Esther e ora è spinto da tutti a ritrovare se stesso. Che ruolo avrà Morgan in questo percorso?

Lo show si fa sempre più interessante. Nell'attesa tutti gli episodi precedenti sono disponibili per un rewatch su Netflix, visibili anche su Sky e Now tramite la app Smart Stick.