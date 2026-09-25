L'attrice britannica torna nei panni della spia Helen Webb nel primo video che anticipa ciò che vedremo nella seconda stagione della serie Netflix creata e scritta da Joe Barton. I nuovi episodi riprendono la storia dell'agente infiltrata al servizio della misteriosa organizzazione messa a titolo e la riportano al centro di una nuova trama fatta di omicidi, intrighi politici, tradimenti e regolamenti di conti

Keira Knightley torna in azione nei panni della spia Helen Webb nel primo trailer (che potete guardare nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo) della seconda stagione di Black Doves, la serie Netflix creata e scritta da Joe Barton. I nuovi episodi riprendono la storia dell'agente infiltrata al servizio della misteriosa organizzazione Black Doves e la riportano al centro di una nuova trama fatta di omicidi, intrighi politici, tradimenti e regolamenti di conti.

La seconda stagione sarà composta da sei episodi, tutti disponibili su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) dal 5 novembre 2026.

Helen Webb torna a rischiare tutto

***Attenzione: seguono spoiler sulla prima stagione della serie tv, quindi se non l'avete ancora guardata non proseguite con la lettura di ciò che segue***

Dopo gli eventi della prima stagione, Helen continua a passare informazioni riservate del governo all'organizzazione per cui lavora. La sua situazione, però, diventa ancora più delicata: suo marito Wallace, interpretato da Andrew Buchan, si prepara infatti a diventare primo ministro.

Mentre la sua vita privata si intreccia sempre più pericolosamente con quella da agente segreta, Helen deve muoversi su un terreno ancora più instabile. A complicare ulteriormente la situazione è Mrs. Reed, la sua enigmatica referente interpretata da Sarah Lancashire, coinvolta in un complotto che potrebbe mettere in discussione il suo ruolo all'interno delle Black Doves.

Il ritorno di Sam

Nel nuovo capitolo Helen ritrova anche il suo migliore amico Sam, interpretato da Ben Whishaw. L'ex sicario di alto livello, dopo gli eventi della prima stagione, sembra aver perso la propria posizione e trascorre le giornate nei bar di Soho, accettando incarichi molto meno prestigiosi.

I due tornano così a collaborare per cercare risposte e ricostruire una rete di alleanze sempre più fragile. Nel frattempo, vecchie amicizie e vecchi nemici tornano a galla, costringendo i protagonisti a confrontarsi con decisioni prese in passato e con conseguenze che sembrano impossibili da evitare.

Tra spionaggio, politica e vendetta

Il trailer che vi mostriamo in alto anticipa una stagione ancora una volta costruita sull'incrocio tra azione, spy story e ironia. Helen e Sam si ritrovano coinvolti in una missione che li conduce direttamente nel cuore dell'organizzazione Black Doves, mentre la fiducia tra i diversi personaggi viene continuamente messa alla prova.

La posta in gioco, questa volta, riguarda anche la protezione delle persone amate: per Helen e Sam, le scelte necessarie per arrivare alla verità potrebbero avere un prezzo molto alto.

Il cast della seconda stagione

Oltre a Keira Knightley e Ben Whishaw, tornano Sarah Lancashire e Andrew Buchan. Nel cast figurano anche Kathryn Hunter, Ella Lily Hyland, Gabrielle Creevy, Agnes O’Casey, Ambika Mod, Babou Ceesay, Sam Riley, Neve Campbell, Sylvia Hoeks, Goran Kostic e Samuel Barnett.

La serie è ideata e scritta da Joe Barton, che figura anche tra i produttori esecutivi. Knightley è produttrice esecutiva insieme a Jane Featherstone per Sister e Chris Fry. La regia della seconda stagione è affidata a Julian Farino e Kieron Hawkes, mentre Callum Devrell-Cameron è produttore.

I sei nuovi episodi di Black Doves 2 arriveranno su Netflix il 5 novembre 2026.