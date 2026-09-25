Il nuovo documentario firmato dal regista premio Oscar e dedicato a una delle figure più influenti e controverse del mondo della tecnologia e della cultura contemporanea si mostra con il primo trailer ufficiale, dopo l'arrivo del teaser di un paio di settimane fa. Il film, presentato fuori concorso all'83ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia l'8 settembre, ha una durata di quasi quattro ore e sarà distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi da Bleecker Street a partire dal 9 ottobre 2026

Dopo aver rivelato le prime immagini del film in un teaser trailer uscito un paio di settimane fa, Bleecker Street ha diffuso nelle scorse ore il primo vero e proprio trailer di Musk, il nuovo documentario firmato dal regista premio Oscar Alex Gibney e dedicato a Elon Musk, una delle figure più influenti e controverse del mondo della tecnologia e della cultura contemporanea.

Il film, presentato fuori concorso all'83ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia l'8 settembre, ha una durata di quasi quattro ore e ricostruisce la parabola pubblica e personale dell'imprenditore, concentrandosi sull'eredità lasciata dalla sua ascesa nel mondo dell'innovazione e sul ruolo sempre più rilevante assunto da Musk nello spazio pubblico.

Dal cinema alla tecnologia

Musk è arrivato a Venezia accompagnato da grande attenzione, ottenendo al termine della proiezione una standing ovation durata quattro minuti. Il documentario è stato successivamente presentato anche al Toronto International Film Festival.

Gibney, autore di numerosi documentari dedicati a personaggi e vicende controverse della politica, della tecnologia e dell'economia, affronta in questo caso la figura del fondatore di Tesla e SpaceX, ripercorrendone la carriera e l'impatto sulla società contemporanea.

Elon Musk non ha partecipato al film

Musk non è coinvolto nella realizzazione del documentario. Il miliardario ha inoltre criticato pubblicamente il lavoro di Gibney attraverso X, la piattaforma di cui è proprietario.

In alcuni interventi pubblicati sul social network, Musk ha definito il documentario un "hit piece", ossia un attacco mediatico mirato, sostenendo che il regista avrebbe raccolto testimonianze di persone ostili nei suoi confronti o che non lo conoscono direttamente. In un altro commento ha rivolto parole particolarmente dure allo stesso Gibney, contestandone apertamente l'integrità.

Il documentario arriva così sul grande schermo senza la partecipazione diretta del suo protagonista, ma al centro di un dibattito che riguarda non soltanto Musk come imprenditore, bensì anche la sua crescente influenza sulla cultura, sulla tecnologia e sulla vita pubblica.

L'uscita al cinema

Musk sarà distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi da Bleecker Street a partire dal 9 ottobre 2026. Al momento non c'è una data ufficiale per l'uscita del documentario in Italia.

Il film arriverà sul grande schermo dopo la presentazione alla 83ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, dove è stato proiettato fuori concorso l'8 settembre, e il successivo passaggio al Toronto International Film Festival. Con una durata di quasi quattro ore, il documentario di Alex Gibney propone un ritratto ampio e articolato di Elon Musk, ricostruendone la carriera e l'ascesa nel mondo della tecnologia e soffermandosi sulla sua crescente influenza nella società contemporanea. L'uscita arriva inoltre dopo le dure critiche rivolte dallo stesso Musk al film e al suo autore, che l'imprenditore ha accusato pubblicamente di aver realizzato un'opera ostile nei suoi confronti.