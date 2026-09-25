Johnny Depp torna al cinema in un ruolo da protagonista con Day Drinker, thriller soprannaturale prodotto da Lionsgate e diretto da Marc Webb. Il primo trailer (che potete guardare nel video in alto, in testa a questo articolo) mostra l'attore nei panni di un uomo misterioso e tormentato, coinvolto in una storia di vendetta che potrebbe avere anche una dimensione ultraterrena. Nel cast ci sono anche Madelyn Cline e Penélope Cruz.

Il film arriverà nelle sale il 26 marzo 2027 e rappresenta uno dei primi importanti ruoli da protagonista di Depp in una produzione cinematografica di uno studio hollywoodiano dopo diversi anni.

Johnny Depp è un misterioso passeggero

Al centro della storia c'è una barista che lavora a bordo di uno yacht privato, interpretata da Madelyn Cline. La sua routine cambia quando incontra un enigmatico ospite, il personaggio di Depp. Quello che sembra inizialmente un incontro casuale porta i due dentro una vicenda criminale nella quale entra anche una figura pericolosa interpretata da Penélope Cruz.

Nel trailer Depp appare con i capelli grigi, una barba incolta e uno sguardo inquietante, oltre a un marcato accento. Il suo personaggio viene mostrato mentre viene gettato a terra e arrestato, prima che la vicenda assuma contorni sempre più oscuri.

Il protagonista: "La mia storia potrebbe essere una vendetta"

A suggerire la natura ambigua del film Day Drinker sono le parole pronunciate dal protagonista nel trailer. "Ho costruito la mia carriera sulla cattiva condotta", dice il personaggio di Depp, prima di aggiungere: "Non vedo alcun motivo concreto per smettere adesso".

In un altro passaggio, l'uomo racconta la propria storia lasciando aperte diverse possibilità: potrebbe trattarsi di una vicenda di vendetta oppure di qualcosa di ancora peggiore. Da qui nasce anche il riferimento a una possibile "ghost story", una storia di fantasmi, che sembra introdurre nel thriller un elemento soprannaturale.

Le immagini anticipano scontri a colpi di pistola e ascia, inseguimenti e combattimenti, oltre a una serie di eventi legati al mare. Tra gli elementi più inquietanti c'è anche il ritrovamento di una donna morta, il cui corpo scivola in acqua, episodio che sembra essere collegato alla sete di vendetta del personaggio interpretato da Depp.

Depp e Penélope Cruz ancora insieme

Day Drinker segna inoltre la quarta collaborazione cinematografica tra Johnny Depp e Penélope Cruz. I due attori avevano già recitato insieme in Blow, Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare e Assassinio sull'Orient Express.

Il film arriva in una fase particolare della carriera di Depp, che negli ultimi anni ha lavorato soprattutto lontano dalle grandi produzioni hollywoodiane. Prima di Day Drinker, l'attore tornerà sul grande schermo anche con Ebenezer: A Christmas Carol di Ti West, atteso negli Stati Uniti il 13 novembre 2026.

L'ultimo film di uno studio hollywoodiano interpretato da Depp prima di questo ritorno è stato Animali fantastici: I crimini di Grindelwald, uscito nel 2018.

La regia di Marc Webb

A dirigere Day Drinker è Marc Webb, regista di 500 giorni insieme e dei due film di The Amazing Spider-Man. La sceneggiatura è firmata da Zach Dean.

Il progetto riunisce quindi un cast internazionale e una storia che mescola thriller, vendetta e soprannaturale, con Depp al centro di un personaggio volutamente enigmatico.