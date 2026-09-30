La conduttrice ha spiegato sul suo nuovo canale YouTube di avere accettato la proposta già a luglio, dopo i contatti con Milly Carlucci e Giancarlo De Andreis. Ha inoltre smentito le indiscrezioni su cachet elevati e richieste di alberghi di lusso. Il contratto Rai, ha detto, è arrivato il 17 settembre

“Parliamo di Ballando con le stelle proprio perché in questi mesi davvero e sono state scritte e dette cose che non corrispondono appunto a quella famosa verità: ora è arrivato il momento di dirvela, e a farlo sarò io”, ha detto d’Urso.

“A fine giugno ho iniziato a sentire Giancarlo De Andreis, il capo autore di Ballando, sento Milly Carlucci e loro molto carinamente sono stati molto persuasivi per cercare di convincermi a fare quest’altro passo da ‘Ballerina per una notte’ poi ballerina concorrente, adesso in giuria. E io ho accettato. A luglio, dopo varie telefonate, io ho garantito la mia presenza come giurata a Ballando con le stelle”. La partecipazione di d’Urso all'edizione precedente come concorrente trova riscontro anche nei contenuti ufficiali Rai dedicati al programma.

La conduttrice ha quindi ricostruito i contatti avuti nei mesi scorsi con la squadra del programma. D’Urso era già stata protagonista di Ballando con le Stelle, prima come “Ballerina per una notte” e successivamente come concorrente.

Le smentite su cachet e albergo

D’Urso ha dedicato parte del video alle indiscrezioni circolate negli ultimi mesi. In particolare, ha smentito di avere avanzato richieste economiche elevate o di avere chiesto sistemazioni di lusso.

“Con loro non abbiamo mai parlato di cachet perché giustamente loro mi hanno detto ‘Barbara, è una cosa di cui si occupa la Rai, ma sappi che il budget di Ballando è basso’. Io ho detto ‘Non ci sono problemi: quando mi chiamerà la Rai io sentirò quello che mi propongono’”.

La conduttrice ha spiegato che il contratto le è stato proposto dalla Rai il 17 settembre. “E io ho detto sì: non ci sono cifre pazzesche, è un contratto Rai che mi è stato proposto il 17 settembre, ho detto sì e ci sarò senza capricci”.