La conduttrice ha spiegato sul suo nuovo canale YouTube di avere accettato la proposta già a luglio, dopo i contatti con Milly Carlucci e Giancarlo De Andreis. Ha inoltre smentito le indiscrezioni su cachet elevati e richieste di alberghi di lusso. Il contratto Rai, ha detto, è arrivato il 17 settembre
Barbara d’Urso torna a Ballando con le Stelle. Dopo mesi di indiscrezioni, la conduttrice ha annunciato che parteciperà alla nuova edizione del programma di Rai 1 nelle vesti di giurata. L’annuncio è arrivato attraverso il suo nuovo canale YouTube. La trasmissione ripartirà sabato 3 ottobre.
“Parliamo di Ballando con le stelle proprio perché in questi mesi davvero e sono state scritte e dette cose che non corrispondono appunto a quella famosa verità: ora è arrivato il momento di dirvela, e a farlo sarò io”, ha detto d’Urso.
“Ho garantito la mia presenza a luglio”
La conduttrice ha quindi ricostruito i contatti avuti nei mesi scorsi con la squadra del programma. D’Urso era già stata protagonista di Ballando con le Stelle, prima come “Ballerina per una notte” e successivamente come concorrente.
“A fine giugno ho iniziato a sentire Giancarlo De Andreis, il capo autore di Ballando, sento Milly Carlucci e loro molto carinamente sono stati molto persuasivi per cercare di convincermi a fare quest’altro passo da ‘Ballerina per una notte’ poi ballerina concorrente, adesso in giuria. E io ho accettato. A luglio, dopo varie telefonate, io ho garantito la mia presenza come giurata a Ballando con le stelle”. La partecipazione di d’Urso all'edizione precedente come concorrente trova riscontro anche nei contenuti ufficiali Rai dedicati al programma.
Le smentite su cachet e albergo
D’Urso ha dedicato parte del video alle indiscrezioni circolate negli ultimi mesi. In particolare, ha smentito di avere avanzato richieste economiche elevate o di avere chiesto sistemazioni di lusso.
“Con loro non abbiamo mai parlato di cachet perché giustamente loro mi hanno detto ‘Barbara, è una cosa di cui si occupa la Rai, ma sappi che il budget di Ballando è basso’. Io ho detto ‘Non ci sono problemi: quando mi chiamerà la Rai io sentirò quello che mi propongono’”.
La conduttrice ha spiegato che il contratto le è stato proposto dalla Rai il 17 settembre. “E io ho detto sì: non ci sono cifre pazzesche, è un contratto Rai che mi è stato proposto il 17 settembre, ho detto sì e ci sarò senza capricci”.
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Ballando con le stelle, il cast della nuova edizione del programma
Il cast del dance show guidato da Milly Carlucci è finalmente al completo. L'ultimo annuncio vede il campione azzurro Andy Diaz aggiungersi agli altri undici concorrenti confermati, ovvero: Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi, Noemi Bocchi, Jimmy Ghione, Riccardo Rossi, Anna Safroncik, Manuela Moreno, Monica Guerritore, Alberto Ravagnani e Massimo Ghini. LA GALLERY