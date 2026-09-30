Tom Cruise balla come in Risky Business nello show di Jennifer Hudson

Il divo di Hollywood, in arrivo al cinema con il nuovo film Digger, torna a evocare uno dei momenti più celebri della sua carriera. Ospite del Jennifer Hudson Show, la star americana ha riproposto alcuni dei movimenti di danza della pellicola del 1983 in cui interpretava Joel, il liceale che intraprende un'attività redditizia di meretricio... La danza di Cruise è andata in scena durante lo Spirit Tunnel, il rituale con cui lo staff accoglie gli ospiti del programma Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Tom Cruise si lascia andare alla musica e torna, almeno per qualche istante, al 1983. L'attore è stato protagonista di un momento particolarmente giocoso durante la sua partecipazione al Jennifer Hudson Show, dove ha attraversato lo Spirit Tunnel del programma accompagnato da una versione personalizzata di Old Time Rock & Roll. Il riferimento è immediatamente riconoscibile: la scena richiama uno dei momenti più celebri di Risky Business, il film che contribuì a trasformare Cruise in una star internazionale. L'account ufficiale di Instagram del Jennifer Hudson Show ha pubblicato nelle scorse ore il video del momento (potete guardare la clip in fondo a questo articolo). L'attore, con tanto di occhiali da sole neri, ha raccolto l'invito dello staff a partecipare alla performance e ha riproposto alcuni dei movimenti associati alla celebre scena del film.

Che cos'è lo Spirit Tunnel Lo Spirit Tunnel è una consuetudine del Jennifer Hudson Show. Prima dell'ingresso in studio, i membri dello staff si dispongono lungo un corridoio dei Warner Bros. Studios e accolgono ogni ospite con una canzone appositamente modificata per l'occasione. Jennifer Hudson aveva già anticipato a Cruise l'idea durante un incontro casuale avvenuto in estate, in occasione della finale dei Mondiali. L'attore, inoltre, conosceva bene il funzionamento del programma. "Guardo il programma, Jennifer. Guardo tutto. Ti guardavo anche ad American Idol", ha raccontato Cruise alla conduttrice. Approfondimento Tom Cruise come in Risky Business nel Jennifer Hudson Show

Il richiamo alla scena cult Per l'arrivo dell'attore, lo staff ha scelto di reinterpretare Old Time Rock & Roll, la canzone resa celebre anche dalla sequenza di Risky Business. Nel film del 1983, Cruise interpreta Joel Goodsen ed è al centro di una scena diventata una delle immagini più riconoscibili della sua carriera, ballando e facendo lip-sync sulle note del brano. Nel nuovo video, le parole della canzone vengono adattate proprio per celebrare l'arrivo dell'attore. "Abbiamo Tom Cruise all'Happy Place. È nel tunnel mentre cammina verso il palco. È una leggenda che tutti conoscono. Abbiamo quel Tom Cruise rock and roll", canta lo staff. Approfondimento Digger, arriva al cinema il nuovo film con Tom Cruise: cosa sapere

Tom Cruise sta al gioco Cruise non si limita ad attraversare il corridoio, ma partecipa direttamente alla performance. Indossa i suoi occhiali da sole neri, balla insieme agli impiegati del programma e coinvolge alcuni di loro nella sua esibizione. Il momento arriva nel corso della promozione di Digger, il nuovo film diretto da Alejandro González Iñárritu nel quale Cruise interpreta Digger Rockwell, un magnate texano del petrolio la cui attività potrebbe essere all'origine di un disastro ambientale con possibili conseguenze anche sul piano nucleare. Approfondimento Digger, il trailer del film di Alejandro G. Iñárritu con Tom Cruise