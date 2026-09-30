Esce l'1 ottobre nelle sale italiane (dal 2 ottobre in quelle statunitensi) Digger, una eco-satira dai contorni noir che vede al centro della scena Tom Cruise. Il film, diretto da Alejandro G. Iñárritu, che ha co-scritto la sceneggiatura con Sabina Berman, Alexander Dinelaris Jr. e Nicolás Giacobone, è una coproduzione tra Stati Uniti, Regno Unito e Messico. "Questa è una storia di potere, di avidità, di responsabilità e di irresponsabilità", ha dichiarato Cruise in un'intervista su ABC News sul suo personaggio. "Sta cercando di controllare cose che semplicemente non si possono controllare. Non succederà", ha aggiunto.

Nel cast di Digger Tom Cruise veste i panni di Digger Rockwell, ricco magnate del petrolio e uomo considerato "il più potente del mondo": il personaggio si presenta con capelli ormai ingrigiti, stempiatura, corporatura appesantita e un marcato accento del sud degli Stati Uniti. Riz Ahmed interpreta Ganesh, scienziato e assistente del Presidente, mentre John Goodman veste i panni di Compson, presidente dittatoriale degli Stati Uniti. Sandra Hüller è Emma Rockwell, sorellastra di Digger e sua socia in affari. Michael Stuhlbarg interpreta il vicepresidente, Jesse Plemons è invece Kenny, Robert John Burke veste i panni di Fitzgerald, Emma D’Arcy interpreta Lina e Burn Gorman è Amos. Nel cast figurano inoltre Sofia Wilde, Pip Torrens, Mercedes Hernández nel ruolo della governante di Digger, Danny Kirrane nei panni di Sandy Clarkson e Corey Johnson in quelli di Jacobs.

La produzione

Il progetto di Digger ha iniziato a prendere forma nella mente di Alejandro G. Iñárritu dopo The Revenant (2015), quando il regista aveva già delineato il protagonista e il suo modo di confrontarsi con la realtà, ma non disponeva ancora di una sceneggiatura compiuta né di una struttura narrativa definita. Per anni ha quindi cercato il modo più adatto per trasformare quell’idea in un film. Un primo passaggio decisivo risale al 2019, quando Iñárritu cominciò a discutere il progetto con Tom Cruise, impegnato nelle riprese di Top Gun: Maverick e già interessato al lavoro del regista dopo aver visto Amores perros. La scelta dell’attore arrivò dopo un confronto con Iñárritu, mentre il rapporto con lo studio si inseriva nella partnership strategica con Warner Bros. Pictures. Anche sul fronte produttivo il percorso fu graduale, con il progetto rimasto in sviluppo per diversi anni prima di entrare nella fase operativa. Dopo la parentesi dedicata a Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths (2022), Iñárritu tornò su Digger e nel febbraio 2024 il film venne annunciato ufficialmente, con Cruise scelto come protagonista nell’ambito della nuova collaborazione del regista con Warner Bros. Pictures.

Le riprese e la post-produzione

Le riprese principali partirono nel Regno Unito il 7 novembre 2024 ai Pinewood Studios, con Emmanuel Lubezki alla fotografia, e terminarono il 3 maggio 2025 dopo circa sei mesi di lavorazione. Il film è stato realizzato su pellicola 35 mm, attraverso il sistema VistaVision e con obiettivi Leitz Cine ELSIE. Durante i lavori venne utilizzato il titolo provvisorio Judy, poi sostituito con Digger. Dopo la conclusione delle riprese, Iñárritu confermò che l’opera avrebbe avuto i toni della commedia. Nel dicembre 2025 il titolo definitivo fu accompagnato da un teaser di 50 secondi sulle note di O Green World dei Gorillaz. Nello stesso mese Matt Belloni riferì del via libera di Warner Bros. a un budget produttivo di 125 milioni di dollari. Industrial Light & Magic e Legacy Effects si sono occupati degli effetti visivi, mentre nel luglio 2026 è stato annunciato Cosmo Sheldrake come autore della colonna sonora, al suo esordio nella composizione per un lungometraggio. La lavorazione è terminata il 3 maggio 2025, sancendo la chiusura di una fase durata sei mesi.