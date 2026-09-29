Rkomi torna alle origini con A Milano: il nuovo EP celebra dieci anni da Dasein SollenMusica
Rkomi torna alle origini. Dal 9 ottobre sarà disponibile su tutte le piattaforme A Milano, il nuovo EP di inediti pubblicato da Island Records e anticipato a giugno dall’omonimo brano di otto minuti. Il progetto celebra i dieci anni da Dasein Sollen, il primo EP solista del rapper milanese, uscito nel 2016. Il viaggio nella sua storia proseguirà dal vivo con cinque concerti-evento al Fabrique: quattro date sono già sold out, mentre restano gli ultimi biglietti per il 24 novembre
Rkomi torna a Milano per celebrare dieci anni di musica
Dieci anni dopo Dasein Sollen, Rkomi torna là dove tutto, o quasi, è cominciato. Si intitola A Milano il nuovo EP di inediti dell’artista, disponibile dal 9 ottobre su tutte le piattaforme per Island Records. Un titolo che è insieme una dichiarazione geografica e sentimentale, il ritorno nella città che attraversa la sua musica fin dagli inizi e che diventa ora il punto da cui guardare indietro, ma anche ripartire.
Il progetto è stato anticipato lo scorso giugno dall’omonimo brano A Milano, una traccia della durata di circa otto minuti. Il nuovo EP arriva nell’anno del decennale di Dasein Sollen, pubblicato il 13 ottobre 2016, primo EP solista di Rkomi e lavoro che segna l’inizio del percorso artistico che lo porterà progressivamente ad allargare il proprio linguaggio oltre i confini del rap.
Più che celebrare un esordio in senso stretto — Rkomi aveva già pubblicato mixtape e altri progetti — l’anniversario coincide quindi con i dieci anni dal disco che ne definì con maggiore chiarezza l’identità solista.
Da Dasein Sollen all'album A Milano
Il legame con quel primo EP è esplicito anche nella campagna che accompagna il nuovo lavoro. Sui canali social di Rkomi è comparso un video con alcuni ragazzi incappucciati impegnati ad affiggere un manifesto rosso con il titolo A Milano, richiamo all’immaginario visivo di Dasein Sollen.
Il disco del 2016 comprendeva sette tracce: Sul serio, Sissignore, 180, Aeroplanini di carta con Izi, 00 con Tedua, Oh Mama e la title track Dasein Sollen.
Da allora Rkomi ha progressivamente ampliato il proprio vocabolario musicale, passando dal rap degli inizi a una scrittura sempre più contaminata dal pop e dal cantautorato. A Milano sceglie adesso di chiudere idealmente il cerchio tornando alle radici, senza trasformare l’anniversario in un semplice esercizio di nostalgia.
Approfondimento
Rkomi, annunciato un quinto concerto al Fabrique di Milano
Cinque concerti al Fabrique, quattro sono già sold out
La celebrazione continuerà sul palco con A Milano - Live, una residency di cinque concerti al Fabrique di Milano costruita attorno ai primi dieci anni del percorso di Rkomi.
Le serate riporteranno dal vivo anche i lavori che hanno segnato la prima fase della sua carriera, da Dasein Sollen a Io in Terra e Ossigeno, insieme alle tracce del nuovo EP.
Le date del 3, 4, 11 e 13 novembre sono già sold out. Restano invece gli ultimi biglietti per il quinto appuntamento, in programma il 24 novembre.
Il decennale di Dasein Sollen viene celebrato anche attraverso nuove edizioni fisiche dei primi lavori dell’artista. Universal ha annunciato ristampe dedicate di Dasein Sollen, Io in Terra e Ossigeno, legate al percorso celebrativo dei dieci anni.
Con A Milano, insomma, Rkomi sceglie di misurare la strada percorsa tornando al punto di partenza: una città, alcuni dischi e quella voce che nel 2016 cominciava a definire con precisione il proprio spazio nella nuova scena italiana. Dieci anni dopo, Milano non è soltanto lo sfondo del racconto. È diventata il titolo.