Rkomi torna alle origini. Dal 9 ottobre sarà disponibile su tutte le piattaforme A Milano, il nuovo EP di inediti pubblicato da Island Records e anticipato a giugno dall’omonimo brano di otto minuti. Il progetto celebra i dieci anni da Dasein Sollen, il primo EP solista del rapper milanese, uscito nel 2016. Il viaggio nella sua storia proseguirà dal vivo con cinque concerti-evento al Fabrique: quattro date sono già sold out, mentre restano gli ultimi biglietti per il 24 novembre

Rkomi torna a Milano per celebrare dieci anni di musica

Dieci anni dopo Dasein Sollen, Rkomi torna là dove tutto, o quasi, è cominciato. Si intitola A Milano il nuovo EP di inediti dell’artista, disponibile dal 9 ottobre su tutte le piattaforme per Island Records. Un titolo che è insieme una dichiarazione geografica e sentimentale, il ritorno nella città che attraversa la sua musica fin dagli inizi e che diventa ora il punto da cui guardare indietro, ma anche ripartire.

Il progetto è stato anticipato lo scorso giugno dall’omonimo brano A Milano, una traccia della durata di circa otto minuti. Il nuovo EP arriva nell’anno del decennale di Dasein Sollen, pubblicato il 13 ottobre 2016, primo EP solista di Rkomi e lavoro che segna l’inizio del percorso artistico che lo porterà progressivamente ad allargare il proprio linguaggio oltre i confini del rap.

Più che celebrare un esordio in senso stretto — Rkomi aveva già pubblicato mixtape e altri progetti — l’anniversario coincide quindi con i dieci anni dal disco che ne definì con maggiore chiarezza l’identità solista.