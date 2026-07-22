Rkomi, annunciato un quinto concerto al Fabrique di Milano

Dopo il sold out dei primi quattro appuntamenti live, Rkomi ha annunciato un quinto concerto al Fabrique di Milano . Il rapper di Calvairate proporrà brani tratti da Dasein Sollen, Io in terra, Ossigeno e A Milano, quest’ultimo in uscita a breve.

rkomi, tutte le date live del 2026

Il 24 novembre Rkomi sarà protagonista del quinto e ultimo concerto speciale al Fabrique di Milano. Visto il grande successo registrato dai primi quattro show, l’artista ha annunciato un ultimo appuntamento nel club del capoluogo meneghino. Il rapper ha scritto sul suo profilo Instagram da oltre un milione di follower: “Milano balla la mia bachata. Anche la quarta data al Fabrique è ufficialmente sold out. A grande richiesta apriamo una quinta e ultima data. Non vedo l’ora”. Biglietti già disponibili.

Come raccontato sull'account social, Rkomi (FOTO) proporrà soltanto brani tratti da Dasein Sollen, Io in terra, Ossigeno e A Milano, quest’ultimo in arrivo nei prossimi mesi. Ecco tutte le date dei concerti di Rkomi al Fabrique di Milano:

3 novembre, Fabrique - Milano

4 novembre, Fabrique - Milano

11 novembre, Fabrique - Milano

13 novembre, Fabrique - Milano

24 novembre, Fabrique - Milano