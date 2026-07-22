Rkomi, annunciato un quinto concerto al Fabrique di Milano

Come raccontato sul suo profilo Instagram da un milione di follower, il rapper di Calvairate proporrà soltanto brani tratti da Dasein Sollen, Io in terra, Ossigeno e A Milano, quest’ultimo in arrivo nei prossimi mesi
Dopo il sold out dei primi quattro appuntamenti live, Rkomi ha annunciato un quinto concerto al Fabrique di Milano. Il rapper di Calvairate proporrà brani tratti da Dasein Sollen, Io in terra, Ossigeno e A Milano, quest’ultimo in uscita a breve.
rkomi, tutte le date live del 2026
Il 24 novembre Rkomi sarà protagonista del quinto e ultimo concerto speciale al Fabrique di Milano. Visto il grande successo registrato dai primi quattro show, l’artista ha annunciato un ultimo appuntamento nel club del capoluogo meneghino. Il rapper ha scritto sul suo profilo Instagram da oltre un milione di follower: “Milano balla la mia bachata. Anche la quarta data al Fabrique è ufficialmente sold out. A grande richiesta apriamo una quinta e ultima data. Non vedo l’ora”. Biglietti già disponibili.
Come raccontato sull'account social, Rkomi (FOTO) proporrà soltanto brani tratti da Dasein Sollen, Io in terra, Ossigeno e A Milano, quest’ultimo in arrivo nei prossimi mesi. Ecco tutte le date dei concerti di Rkomi al Fabrique di Milano:
- 3 novembre, Fabrique - Milano
- 4 novembre, Fabrique - Milano
- 11 novembre, Fabrique - Milano
- 13 novembre, Fabrique - Milano
- 24 novembre, Fabrique - Milano
Approfondimento
Rkomi, annunciato un concerto speciale a Milano
Rkomi, all’anagrafe Mirko Martorana, è tra i nomi più amati della scena rap italiana e non solo. Nel corso degli anni l’artista ha conquistato il favore del pubblico e della critica, tra i suoi album ricordiamo Taxi Driver, certificato con ben nove dischi di platino. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Apnea, Mai più, Partire da te e Ossa rotte. Spazio anche alle collaborazioni: da La coda del diavolo con Elodie a Blu con Elisa passando per il joint album No Stress con Irama (FOTO). Inoltre, Rkomi vanta due partecipazioni al Festival di Sanremo: nel 2022 con Insuperabile e tre anni dopo con Il ritmo delle cose, quest’ultimo brano contenuto nell’album Decrescendo.
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Credit Cosimo Buccolieri
Sanremo 2025, Rkomi in gara con la canzone Il ritmo delle cose. FOTO
Rkomi è tra i ventinove Big della 75esima edizione del Festival di Sanremo. A tre anni dal debutto sul palco del Teatro Ariston con il brano 'Insuperabile', l'artista torna in gara con la canzone 'Il ritmo delle cose'