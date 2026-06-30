Rkomi, annunciato un concerto speciale a Milano

Rkomi ha annunciato un concerto speciale in programma il 3 novembre al Fabrique. Il rapper di Calvairate si esibirà soltanto con brani tratti da quattro lavori: Dasein Sollen, Io in terra, Ossigeno e A Milano, quest’ultimo in arrivo nei prossimi mesi
Rkomi ha annunciato un concerto speciale in programma il 3 novembre al Fabrique di Milano. Il rapper di Calvairate si esibirà soltanto con brani tratti da quattro lavori: Dasein Sollen, Io in terra, Ossigeno e A Milano. L’artista ha raccontato: “Non so niente di quello che farò dopo, non ho mai calcolato nemmeno un centimetro di quella che sarebbe stata la strada da percorrere. Ho sempre lasciato fosse la musica che usciva in studio a guidarmi”.
rkomi, il concerto speciale a milano
Il 3 novembre Rkomi ripercorrerà parte della sua carriera esibendosi con Dasein Sollen, Io in terra, Ossigeno e A Milano, quest’ultimo in arrivo nei prossimi mesi. Il rapper ha dichiarato: "A Milano diventa un EP di inediti che esce dopo l’estate, sono già in studio a lavorarci".
Rkomi ha aggiunto: “Voglio però soffermarmi su una cosa: quello che farà questo evento sarà celebrare delle parti fondamentali della mia vita (poi carriera). Perché me lo chiedete spesso e perché ne ho davvero piacere. Rendere questa serata speciale tanto quanto lo sono stati quegli anni è l’unico pensiero che ho da giorni. Voglio che sia una cosa che non avete/abbiamo mai visto fare”.
Il rapper ha proseguito sul suo profilo Instagram: “Non so niente di quello che farò dopo, non ho mai calcolato nemmeno un centimetro di quella che sarebbe stata la strada da percorrere. Ho sempre lasciato fosse la musica che usciva in studio a guidarmi. Potrebbe essere tutto, non sto tornando indietro. Dopo Decrescendo mi sento in qualche modo vicino al periodo del 2016, dove ‘Chi lo sa cosa sarà’".
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Rkomi ha aggiunto: “L’unica cosa in cui credo fortemente è che (nonostante ci abbiano sempre inculcato il concetto del rimanere sé stessi facendoci perdere l’importanza che sta dietro la trasformazione) non si è mai sé stessi, ma si diviene sé stessi. La realizzazione non sta nel fare quello che ti diverte subito, ma nel realizzare il tuo ipotetico potenziale. Perché nessuno sa chi è veramente. Sapete quando sapremo chi eravamo davvero nella vita? Quando saremo morti. Ed io non posso morire senza celebrare dei dischi così importanti. Ci vediamo solo ed esclusivamente a Milano”.
Rkomi è tra i nomi più acclamati della scena rap e non solo. Nel 2017 l’artista ha pubblicato il suo primo album Io in terra riscuotendo subito grande successo. Nel 2021 il rapper di Calvairate ha lanciato l’acclamato Taxi Driver, certificato con nove dischi di platino e divenuto l'album più venduto in Italia nel 2021. Tra le sue canzoni più popolari troviamo Apnea, Partire da te e Ossa rotte. Spazio anche alle collaborazioni: da Blu con Elisa a La coda del diavolo con Elodie. Inoltre, nel 2023 Rkomi ha pubblicato il joint album No Stress con Irama. L’artista conta due partecipazioni al Festival di Sanremo: nel 2022 con Insuperabile e nel 2025 con Il ritmo delle cose.
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