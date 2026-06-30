Rkomi, annunciato un concerto speciale a Milano

Rkomi ha annunciato un concerto speciale in programma il 3 novembre al Fabrique di Milano . Il rapper di Calvairate si esibirà soltanto con brani tratti da quattro lavori: Dasein Sollen, Io in terra, Ossigeno e A Milano. L’artista ha raccontato: “Non so niente di quello che farò dopo, non ho mai calcolato nemmeno un centimetro di quella che sarebbe stata la strada da percorrere. Ho sempre lasciato fosse la musica che usciva in studio a guidarmi”.

rkomi, il concerto speciale a milano

Il 3 novembre Rkomi ripercorrerà parte della sua carriera esibendosi con Dasein Sollen, Io in terra, Ossigeno e A Milano, quest’ultimo in arrivo nei prossimi mesi. Il rapper ha dichiarato: "A Milano diventa un EP di inediti che esce dopo l’estate, sono già in studio a lavorarci".

Rkomi ha aggiunto: “Voglio però soffermarmi su una cosa: quello che farà questo evento sarà celebrare delle parti fondamentali della mia vita (poi carriera). Perché me lo chiedete spesso e perché ne ho davvero piacere. Rendere questa serata speciale tanto quanto lo sono stati quegli anni è l’unico pensiero che ho da giorni. Voglio che sia una cosa che non avete/abbiamo mai visto fare”.

Il rapper ha proseguito sul suo profilo Instagram: “Non so niente di quello che farò dopo, non ho mai calcolato nemmeno un centimetro di quella che sarebbe stata la strada da percorrere. Ho sempre lasciato fosse la musica che usciva in studio a guidarmi. Potrebbe essere tutto, non sto tornando indietro. Dopo Decrescendo mi sento in qualche modo vicino al periodo del 2016, dove ‘Chi lo sa cosa sarà’".