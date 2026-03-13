Emma Marrone e Rkomi, testo e significato del singolo Vacci piano

Emma Marrone e Rkomi, testo e significato del singolo Vacci pianoMusica
Il brano si sviluppa come un confronto tra due voci che si alternano per raccontare il momento delicato in cui una relazione sembra arrivata al termine. La canzone dà il la a una collaborazione inedita tra due artisti dalle identità molto diverse
Nel panorama della musica italiana prende forma una collaborazione inedita tra due artisti dalle identità molto diverse: Emma Marrone e Rkomi uniscono le loro voci nel singolo Vacci piano, pubblicato venerdì 13 marzo 2026. Il brano segna la prima volta insieme per i due interpreti e nasce dall’incontro tra la forza interpretativa di Emma e l’approccio alla scrittura tipico di Rkomi.
La canzone mette in scena una storia sentimentale che sembra avviata verso la conclusione, raccontata attraverso un dialogo emotivo tra due persone che provano ancora a comprendere ciò che resta del loro legame. Il risultato è una narrazione musicale nella quale molti ascoltatori possono riconoscere frammenti della propria esperienza.
Scopriamo di seguito il testo e il significato tra le righe del nuovo singolo di Emma e Rkomi, Vacci piano. E in fondo a questo articolo potete guardare il post condiviso nelle scorse ore dei due artisti sui propri profili di Instagram per annunciare la collaborazione.
Il testo di Vacci piano di Emma e Rkomi
[Strofa 1: Emma]
Scusa se ancora ti chiamo, sono polvere da sparo
Volevo solo litigare, volevo solo un po' di te
Per dirti quelle cose poco serie, per farti ridere di me
[Pre-Ritornello 1: Emma]
Perché dire di no è una cosa che non so fare
Ma se mi chiedi di dirti: "Basta", almeno dopo non tornare
[Ritornello: Rkomi, Emma; Emma & Rkomi]
Stammi lontano, parlami piano
Quante parole, non ci capiamo
C'è un manicomio di promesse sopra il tavolo
E poi c'è un angolo di cose che non dirò mai
Oh, vacci piano (Oh, vacci piano)
Ti sembra il caso? (Ti sembra il caso)
Svegliamo tutti stanotte, mentre ci urliamo
E poi ti odio, mi fa strano
Non doveva, non doveva andar così
[Strofa 2: Rkomi]
Ma quante crisi in un solo ombelico
Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io, ma non sono bravissimo
Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo
Son cresciuto carnivoro, ed ora quel male è diventato un virus
Sto parlando con Dio, alza quella testa dalla tesi
Dal lavoro che ti porti in giro
Oggi prenditelo un giorno libero
Un "brava" ogni tanto puoi dirtelo
Cosa mi piace di te e che mi fa incazzare è fumar sigarette
Dimmi cosa ti prende
[Pre-Ritornello 2: Emma & Rkomi]
Perché dire di no è una cosa che non so fare
Ma se mi chiedi se passa, mi ammazzo
Lo sai, per te potrei tornare
[Ritornello: Emma, Rkomi, Emma & Rkomi]
Stammi lontano (Stammi lontano)
Parlami piano (Parlami piano)
Quante parole, non ci capiamo (Non ci capiamo mai)
C'è un manicomio di promesse sopra il tavolo
E poi c'è un angolo di cose che non dirò mai
Oh, vacci piano, ti sembra il caso?
Svegliamo tutti stanotte, mentre ci urliamo
E poi ti odio, mi fa strano
Non doveva, non doveva andar così
[Bridge: Emma & Rkomi]
Se penso alle notti da panico
Un disastro complicato
Se ci penso, nemmeno mi agito
Sei cambiato, rovinato
Come puoi essere ciò che non sei?
Come noi, come due estranei nei mezzi, ti sei allontanata
Io non ho imparato, non doveva andar così
[Ritornello: Emma; Emma & Rkomi; Rkomi]
(Oh-oh-oh-oh) Parlami piano
(Oh-oh-oh-oh) Non ci capiamo mai
Oh-oh, oh-oh
Oh-oh, oh-oh
Oh, vacci piano (Oh, vacci piano)
Ti sembra il caso? (Ti sembra il caso?)
Svegliamo tutti stanotte, mentre ci urliamo
E poi ti odio, mi fa strano
Non doveva, non doveva andar così
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Il significato del testo di Vacci piano
Il brano Vacci piano si sviluppa come un confronto tra due voci che si alternano per raccontare il momento delicato in cui una relazione sembra arrivata al termine. Il dialogo tra i protagonisti mette in luce la difficoltà di gestire la distanza quando i sentimenti non sono ancora del tutto spenti.
Il titolo stesso, Vacci piano, assume il valore di una richiesta rivolta all’altra persona: procedere con cautela mentre ci si allontana, evitando di infliggersi ulteriori ferite. Le parole della canzone descrivono un rapporto segnato da tensioni e incomprensioni, dove i ricordi delle discussioni notturne e delle promesse rimaste sospese continuano a pesare.
La nostalgia emerge anche quando il legame sembra ormai svanito. I due protagonisti si percepiscono quasi come estranei, ma allo stesso tempo restano legati da un passato condiviso che rende difficile accettare la fine della relazione. Il brano diventa così il racconto di quanto possa risultare complesso, e talvolta persino paradossale, smettere di amarsi.
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Un dialogo musicale tra Emma e Rkomi
La collaborazione tra Emma e Rkomi prende forma attraverso un’alternanza di voci che rafforza il carattere narrativo del brano. L’interpretazione di Emma, intensa e diretta, si intreccia con la scrittura di Rkomi, creando un equilibrio tra due sensibilità diverse.
Questa combinazione dà vita a un racconto emotivo che procede come uno scambio tra due persone coinvolte nella stessa vicenda, ma con percezioni e reazioni differenti. Il risultato è una canzone che esplora le sfumature di una separazione sentimentale, trasformando il duetto in una sorta di conversazione musicale carica di tensione e fragilità.
Di seguito trovate il post congiunto di Emma e Rkomi.
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