Emma Marrone e Rkomi, testo e significato del singolo Vacci piano

Scopriamo di seguito il testo e il significato tra le righe del nuovo singolo di Emma e Rkomi, Vacci piano. E in fondo a questo articolo potete guardare il post condiviso nelle scorse ore dei due artisti sui propri profili di Instagram per annunciare la collaborazione.

Nel panorama della musica italiana prende forma una collaborazione inedita tra due artisti dalle identità molto diverse: Emma Marrone e Rkomi uniscono le loro voci nel singolo Vacci piano, pubblicato venerdì 13 marzo 2026. Il brano segna la prima volta insieme per i due interpreti e nasce dall’incontro tra la forza interpretativa di Emma e l’approccio alla scrittura tipico di Rkomi.

Il testo di Vacci piano di Emma e Rkomi

[Strofa 1: Emma]

Scusa se ancora ti chiamo, sono polvere da sparo

Volevo solo litigare, volevo solo un po' di te

Per dirti quelle cose poco serie, per farti ridere di me



[Pre-Ritornello 1: Emma]

Perché dire di no è una cosa che non so fare

Ma se mi chiedi di dirti: "Basta", almeno dopo non tornare



[Ritornello: Rkomi, Emma; Emma & Rkomi]

Stammi lontano, parlami piano

Quante parole, non ci capiamo

C'è un manicomio di promesse sopra il tavolo

E poi c'è un angolo di cose che non dirò mai

Oh, vacci piano (Oh, vacci piano)

Ti sembra il caso? (Ti sembra il caso)

Svegliamo tutti stanotte, mentre ci urliamo

E poi ti odio, mi fa strano

Non doveva, non doveva andar così



[Strofa 2: Rkomi]

Ma quante crisi in un solo ombelico

Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io, ma non sono bravissimo

Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo

Son cresciuto carnivoro, ed ora quel male è diventato un virus

Sto parlando con Dio, alza quella testa dalla tesi

Dal lavoro che ti porti in giro

Oggi prenditelo un giorno libero

Un "brava" ogni tanto puoi dirtelo

Cosa mi piace di te e che mi fa incazzare è fumar sigarette

Dimmi cosa ti prende



[Pre-Ritornello 2: Emma & Rkomi]

Perché dire di no è una cosa che non so fare

Ma se mi chiedi se passa, mi ammazzo

Lo sai, per te potrei tornare



[Ritornello: Emma, Rkomi, Emma & Rkomi]

Stammi lontano (Stammi lontano)

Parlami piano (Parlami piano)

Quante parole, non ci capiamo (Non ci capiamo mai)

C'è un manicomio di promesse sopra il tavolo

E poi c'è un angolo di cose che non dirò mai

Oh, vacci piano, ti sembra il caso?

Svegliamo tutti stanotte, mentre ci urliamo

E poi ti odio, mi fa strano

Non doveva, non doveva andar così



[Bridge: Emma & Rkomi]

Se penso alle notti da panico

Un disastro complicato

Se ci penso, nemmeno mi agito

Sei cambiato, rovinato

Come puoi essere ciò che non sei?

Come noi, come due estranei nei mezzi, ti sei allontanata

Io non ho imparato, non doveva andar così



[Ritornello: Emma; Emma & Rkomi; Rkomi]

(Oh-oh-oh-oh) Parlami piano

(Oh-oh-oh-oh) Non ci capiamo mai

Oh-oh, oh-oh

Oh-oh, oh-oh

Oh, vacci piano (Oh, vacci piano)

Ti sembra il caso? (Ti sembra il caso?)

Svegliamo tutti stanotte, mentre ci urliamo

E poi ti odio, mi fa strano

Non doveva, non doveva andar così