Irama domina San Siro, anima e cuore sul palco. Ospiti Giorgia, Annalisa, Arisa e RkomiMusica ©IPA/Fotogramma
Lacrime negli occhi e gioia nel cuore. Dopo tanti mesi di attesa, Irama ha conquistato San Siro con uno spettacolo esplosivo. Fiamme, fumo ed effetti speciali sono stati oscurati dal vero protagonista della serata: il cuore di Irama. Il cantautore ha regalato un grande spettacolo mescolando pop, ritmi caraibici, sfumature rock e duetti da brividi. Talento, personalità e tanta anima. Irama ha lasciato il segno sul palco dello stadio. Ospiti Giorgia, Annalisa, Arisa e Rkomi
Per un’occasione speciale, Irama ha scelto un’apertura straordinaria cantando Tu no da una terrazza che affaccia sullo stadio: ”San Siro, questa notte è nostra”. Irama ha dominato la scena con un grande show. Scaletta costruita per regalare un continuo saliscendi di emozioni. Sul palco quattro amici e colleghi: Rkomi, Arisa, Giorgia e Annalisa. Annunciata anche una tournée nei palazzetti in partenza a dicembre.
San Siro, le parole di Irama prima del concerto
A poche ore dal concerto, Irama ha raccontato i dettagli dello show in un incontro con la stampa. Il cantautore ha parlato della decisione di aprire con una versione acustica di Tu no: “Si parte da questa nuova terrazza panoramica da cui si vede tutto lo stadio. Comincerò da lì con Tu no in versione acustica. Volevo partire con l’intimità totale”. L’artista si è espresso sulla scaletta: “Lo show presenta momenti diversi: da quello più concentrato sulle ballad a quello con i brani dei primi dischi. Più si cresce, più diventa difficile fare una scaletta. Arrivato al settimo disco, ci sono brani che non possono essere tolti”. Il cantante ha ribadito come il concerto non rappresenti un punto di arrivo, né di partenza, ma soltanto una grande festa in un posto iconico. L’artista ha spiegato: “La durata è maggior rispetto a quella degli altri concerti, ma non eccessiva. Vorrei che le persone tornassero a casa con la voglia di rivederci. Ovviamente è giusto fare qualcosa di più perché siamo a San Siro, quindi anche per rispetto del luogo”.
Spazio a riflessioni sul mercato discografico, Irama ha raccontato: “La difficoltà di questo mestiere è saper rimanere. Tutti abbiamo vissuto momenti più in alto e altri più in basso, ma sarà così per sempre. La vita di un artista è fatta di saliscendi. L’obiettivo non sono i numeri, ma la creazione di un repertorio che ti leghi alle persone”. Infine, prima del fischio di inizio, Irama ha parlato del suo presente: “San Siro arriva in un momento della mia vita in cui sono più positivo del solito, sono meno malinconico. Sto fluendo molto, sto seguendo il corso delle cose. Generalmente tendo a scavare molto su me stesso rimuginando su ogni cosa. Ho capito che tanto non sarò mai soddisfatto a pieno, così ora ho lasciato andare la corda”.
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Per un’occasione speciale, Irama ha scelto un’apertura straordinaria cantando Tu no da una terrazzache affaccia sullo stadio: ”San Siro, questa notte è nostra”. Dopo aver sciolto la tensione, Irama è salito sul palco dominando la scena per oltre due ore. Fiamme ed effetti speciali sono stati oscuati dal vero protagonista della serata: il cuore di Irama. Il cantautore ha regalato una serata di pop, ritmi caraibici, sfumature rock e duetti magici. Talento, personalità e tanta anima.
Dopo aver portato il pubblico in un viaggio tra le stelle grazie alla sua Galassie, l’artista è esploso in un ruggito rock con Bazooka. L’artista alle decine di migliaia di persone: “Sta succedendo davvero, questo è il nostro momento, questa è la nostra serata. Grazie per tutti questi anni e per l’amore che continuate a darmi”.
Lacrime negli occhi e gioia nel cuore. Per Irama, ma anche per gli spettatori. Lentamente, Ali, Bella e Rovinata e Polvere hanno traghettato il pubblico verso La ragazza con il cuore di latta, ormai classico della musica pop moderna. Mediterranea e Arrogante hanno incendiato San Siro. Rkomi, primo ospite dello show, ha accompagnato l’amico in questa speciale serata duettando sulle note di Luna Piena. Il rapper di Calvairate a Irama: “Sono felicissimo per te e di essere qua. Scherzavamo su un sogno così lontano,”. Suoni caraibici con Yo Quiero Amarte, È La Luna e Cabana. Crepe e Nera hanno chiuso questa parte facendo nuovamente scatenare il pubblico.
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Annalisa, fresca dell’annuncio del suo concerto a San Siro nel giugno del prossimo anno, ha duettato sulle note di Tu No. La popstar: “Quando vuoi io sono qua”. L’esibizione di Mi mancherai moltissimo è stata una carezza al cuore. Irama ha proseguito con Tornerai da me: “È una delle mie prima canzoni e per me era importante che ci fosse stasera, è un valore”. Esibizione di Un Respiro con una fan sul palco. Arisa ha trasceso il sublime con la sua voce su Senz’anima. Dopo Baby, Giorgia ha portato una ventata di magia sulle note di Buio, duetto incluso nell'ultimo album Antologia della vita e della morte. Chiusura affidata a La genesi del tuo colore.
Questa la scaletta completa del concerto di Irama allo stadio San Siro di Milano:
- Tu No
- Galassie
- Bazooka
- Lentamente
- Ali
- Bella e Rovinata
- Polvere
- La ragazza con il cuore di latta
- Un giorno in più
- Mediterranea
- Arrogante
- Luna piena con Rkomi
- Yo Quiero Amarte
- È La Luna
- Cabana
- Crepe
- Nera
- Tu No con Annalisa
- Mi mancherai moltissimo
- Tornerai da me
- Dedicato a te
- Un Respiro
- Circo
- El Peso de un angel
- 5 gocce
- Senz’anima con Arisa
- Baby
- Buio con Giorgia
- Ovunque sarai
- Le genesi del tuo colore
A dicembre Irama tornerà in concerto con il tour “A chi ci sarà sempre”. Previsti appuntamenti in sette città italiane: Mantova, Firenze, Roma, Milano, Bologna, Torino e infine Napoli. Ecco il calendario completo della tournée nei palazzetti:
- domenica 6 dicembre 2026 | Mantova, Palaunical (data zero)
- martedì 8 dicembre 2026 | Firenze, Mandela Forum
- sabato 12 dicembre 2026 | Roma, Palazzo dello Sport
- mercoledì 16 dicembre 2026 | Milano, Unipol Dome
- sabato 19 dicembre 2026 | Bologna, Unipol Arena
- lunedì 21 dicembre 2026 | Torino, Inalpi Arena
- mercoledì 23 dicembre 2026 | Napoli, Palapartenope
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