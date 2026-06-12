Lacrime negli occhi e gioia nel cuore. Dopo tanti mesi di attesa, Irama ha conquistato San Siro con uno spettacolo esplosivo. Fiamme, fumo ed effetti speciali sono stati oscurati dal vero protagonista della serata: il cuore di Irama. Il cantautore ha regalato un grande spettacolo mescolando pop, ritmi caraibici, sfumature rock e duetti da brividi. Talento, personalità e tanta anima. Irama ha lasciato il segno sul palco dello stadio. Ospiti Giorgia, Annalisa, Arisa e Rkomi

Per un’occasione speciale, Irama ha scelto un’apertura straordinaria cantando Tu no da una terrazza che affaccia sullo stadio: ”San Siro, questa notte è nostra”. Irama ha dominato la scena con un grande show. Scaletta costruita per regalare un continuo saliscendi di emozioni. Sul palco quattro amici e colleghi: Rkomi, Arisa, Giorgia e Annalisa. Annunciata anche una tournée nei palazzetti in partenza a dicembre.

San Siro, le parole di Irama prima del concerto

A poche ore dal concerto, Irama ha raccontato i dettagli dello show in un incontro con la stampa. Il cantautore ha parlato della decisione di aprire con una versione acustica di Tu no: “Si parte da questa nuova terrazza panoramica da cui si vede tutto lo stadio. Comincerò da lì con Tu no in versione acustica. Volevo partire con l’intimità totale”. L’artista si è espresso sulla scaletta: “Lo show presenta momenti diversi: da quello più concentrato sulle ballad a quello con i brani dei primi dischi. Più si cresce, più diventa difficile fare una scaletta. Arrivato al settimo disco, ci sono brani che non possono essere tolti”. Il cantante ha ribadito come il concerto non rappresenti un punto di arrivo, né di partenza, ma soltanto una grande festa in un posto iconico. L’artista ha spiegato: “La durata è maggior rispetto a quella degli altri concerti, ma non eccessiva. Vorrei che le persone tornassero a casa con la voglia di rivederci. Ovviamente è giusto fare qualcosa di più perché siamo a San Siro, quindi anche per rispetto del luogo”.

Spazio a riflessioni sul mercato discografico, Irama ha raccontato: “La difficoltà di questo mestiere è saper rimanere. Tutti abbiamo vissuto momenti più in alto e altri più in basso, ma sarà così per sempre. La vita di un artista è fatta di saliscendi. L’obiettivo non sono i numeri, ma la creazione di un repertorio che ti leghi alle persone”. Infine, prima del fischio di inizio, Irama ha parlato del suo presente: “San Siro arriva in un momento della mia vita in cui sono più positivo del solito, sono meno malinconico. Sto fluendo molto, sto seguendo il corso delle cose. Generalmente tendo a scavare molto su me stesso rimuginando su ogni cosa. Ho capito che tanto non sarò mai soddisfatto a pieno, così ora ho lasciato andare la corda”.