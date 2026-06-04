Irama, è uscito il videoclip del nuovo singolo Cabana

In attesa del grande appuntamento live in programma allo stadio San Siro di Milano, Irama ( FOTO ) ha pubblicato il videoclip della nuova canzone Cabana. Nell'ottobre del 2025 l'artista ha lanciato l’album Antologia della vita e della morte, certificato disco d’oro .

irama, il videoclip di cabana

Giovedì 11 giugno Irama sarà in concerto allo stadio San Siro di Milano per uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’anno. A pochi giorni dal concerto, l’artista ha lanciato il suo nuovo singolo Cabana, pronto ad accompagnare il pubblico lungo tutta la stagione estiva. Parallelamente, la voce di Ovunque sarai ha distribuito il videoclip della canzone ottenendo decine di migliaia di visualizzazioni su YouTube in poche ore.

A ottobre Irama ha pubblicato il suo ultimo album Antologia della vita e della morte, arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI dei dischi più venduti in Italia. In occasione dell’uscita del lavoro, l’artista ha raccontato: “Volevo realizzare un disco perfetto, perché sono un insicuro. Ma sapete una cosa? Era tutto un alibi. La verità è che io ho avuto paura: paura di sbagliare, e basta. E la paura, a volte, ti paralizza; ti fa smettere di essere lucido. Così ho iniziato a parlarmi”.

A dicembre Irama ha riflettuto sugli ultimi mesi in un post condiviso sul suo profilo Instagram che conta più di un milione e mezzo di follower: “Non ho mai dato nulla per scontato. Non ho mai smesso di pensare che i sogni li realizzi solo quando fallire non ti spaventa più. Grazie a chi è venuto ai concerti, a chi ha cantato, a questa enorme famiglia che ho cercato e trovato. Grazie a chi ha ascoltato Antologia della vita e della morte… spero vi stia lasciando qualcosa”.