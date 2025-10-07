Esplora tutte le offerte Sky
Irama, duetto con Achille Lauro nel nuovo album: il titolo è Arizona

Musica

Matteo Rossini

©Getty

Venerdì 17 ottobre il cantautore pubblicherà il nuovo atteso album Antologia della vita e della morte. L’11 giugno del prossimo anno Irama sarà in concerto allo stadio San Siro di Milano per un grande show davanti a decine di migliaia di persone

Venerdì 17 ottobre Irama (FOTO) pubblicherà il nuovo atteso album Antologia della vita e della morte. Nel frattempo, il cantautore ha svelato la tracklist completa del progetto in un post sul suo profilo Instagram che conta più di 1.700.000 follower. All'interno del disco presente anche la collaborazione Arizona con Achille Lauro.

irama, la tracklist di Antologia della vita e della morte

Dopo il successo del concerto all’Arena di Verona, Irama ha condiviso nuovi dettagli dell’album in arrivo a oltre due anni di distanza dal precedente lavoro No Stress in collaborazione con Rkomi. Antologia della vita e della morte, in uscita il 17 ottobre, sarà formato da quattordici brani, tra i quali Arizona con Achille Lauro. All’interno anche Buio in duetto con Giorgia.

 

Inoltre, il disco conterrà i brani Ex con Elodie (FOTO), Galassie, Tu no e Lentamente, quest'ultimo presentato in gara sul palco del Teatro Ariston alla 75esima edizione del Festival di Sanremo. Questa la tracklist completa dell'album Antologia della vita e della morte:

  • Arizona (con Achille Lauro)
  • Senz’Anima
  • Buio (con Giorgia)
  • Polvere
  • Tutto tranne questo
  • Galassie
  • Mi mancherai moltissimo
  • 48 ore
  • Ex (con Elodie)
  • Giulia
  • Lentamente
  • Circo
  • Tu no
  • Il Giorno

In occasione dell’annuncio del nuovo album, Irama ha dichiarato: “Non so nemmeno perché sia passato tutto questo tempo, sinceramente… Volevo realizzare un disco perfetto, perché sono un insicuro. Ma sapete una cosa? Era tutto un alibi. La verità è che io ho avuto paura: paura di sbagliare, e basta. E la paura, a volte, ti paralizza; ti fa smettere di essere lucido. Così ho iniziato a parlarmi”. L’11 giugno del prossimo anno l'artista arriverà sul palco dello stadio San Siro di Milano per un grande show davanti a decine di migliaia di persone.

Dalla partecipazione con il brano Cosa resterà alla sezione Nuove proposte della 66esima edizione del Festival di Sanremo ai numerosi successi passando per la vittoria alla diciassettesima edizione del talent-show Amici di Maria De Filippi. In dieci anni di carriera Irama si è affermato come uno dei grandi protagonisti della scena discografica musicale. Ricordiamo l’album Il giorno in cui ho smesso di pensare certificato con ben quattro dischi di platino. Per quanto riguarda i brani, citiamo Nera, Arrogante, Mediterranea, La genesi del tuo colore e Ovunque sarai.

FOTOGALLERY

©Getty

Irama
1/15
