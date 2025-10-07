Irama, duetto con Achille Lauro nel nuovo album: il titolo è Arizona

In occasione dell’annuncio del nuovo album, Irama ha dichiarato: “Non so nemmeno perché sia passato tutto questo tempo, sinceramente… Volevo realizzare un disco perfetto, perché sono un insicuro. Ma sapete una cosa? Era tutto un alibi. La verità è che io ho avuto paura: paura di sbagliare, e basta. E la paura, a volte, ti paralizza; ti fa smettere di essere lucido. Così ho iniziato a parlarmi”. L’11 giugno del prossimo anno l'artista arriverà sul palco dello stadio San Siro di Milano per un grande show davanti a decine di migliaia di persone.

