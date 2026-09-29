La quattordicesima stagione della serie animata ambientata nel futuro si avvia alla conclusione, ma del domani dello show non v'è certezz. Il creatore, intervistato in esclusiva dal maggazine statunitense Variety, ricorda i numerosi ritorni dello show e non esclude che possa accadere ancora Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Futurama si prepara a un nuovo finale, ma questa volta la parola "fine" potrebbe essere ancora una volta soltanto provvisoria. La quattordicesima stagione della serie animata creata da Matt Groening si conclude su Hulu con un episodio dal titolo volutamente definitivo: Final Ending: The Last Conclusion. Un nome che sembra chiudere ogni possibilità, ma che allo stesso tempo riflette una delle caratteristiche più singolari della storia dello show: Futurama ha già salutato il pubblico diverse volte, per poi tornare in una nuova veste. A raccontare cosa potrebbe accadere dopo l'attuale stagione è lo stesso padre putativo dello show, Groening (papà anche di un'altra fortunata serie animata, ovvero I Simpson), che ne parla in un'intervista esclusiva con il magazine statunitense Variety. Al momento non sono previsti nuovi episodi della serie regolare dopo la quattordicesima stagione, ma il creatore lascia aperta la possibilità di un futuro ritorno. Nel frattempo, il viaggio non si interromperà del tutto: sono infatti in preparazione tre speciali di durata maggiore, già annunciati per Hulu.

Una serie abituata a dire addio La storia di Futurama è segnata da diverse conclusioni. La serie ha debuttato su Fox nel 1999 e si è fermata nel 2003. Nel 2008 è stata ripresa da Comedy Central, per poi arrivare a un'altra conclusione nel 2013. Il ritorno successivo è arrivato nel 2023 su Hulu. È proprio questa particolare traiettoria a rendere difficile considerare l'attuale finale come un addio definitivo. Anche gli autori hanno trasformato più volte la necessità di chiudere la serie in un'occasione per giocare con il concetto stesso di finale. L'episodio della stagione 14 porta infatti un titolo volutamente ridondante, che può essere letto come una battuta sulla lunga storia di conclusioni dello show. Approfondimento Futurama torna con la 13esima stagione, il trailer della serie

Matt Groening: "Risorgeremo ancora" Parlando con Variety, Groening affronta con ironia la possibilità che Futurama possa tornare ancora una volta. "Possono metterci in una bara. Possono inchiodare il coperchio, ma non possono seppellirci. Risorgeremo ancora", ha dichiarato il creatore della serie. Groening sottolinea inoltre che il gruppo creativo avrebbe ancora molte storie da raccontare. "Abbiamo ancora moltissime storie da raccontare. Gli animatori, gli attori e gli sceneggiatori vorrebbero tutti realizzarne altre e vedremo. Non si sa mai", ha spiegato. Per ora, dunque, non c'è un annuncio relativo a una nuova stagione, ma nemmeno una chiusura definitiva della porta. Il futuro dipenderà anche dalle decisioni che verranno prese dopo gli speciali già programmati. Approfondimento Matt Groening, il papà dei Simpson compie 70 anni

Tre speciali per continuare il viaggio Anche dopo la conclusione della stagione 14, Futurama continuerà infatti a essere presente su Hulu attraverso tre speciali di durata maggiore, definiti "XXXL-Sized". Il primo è previsto per il 2027 e sarà dedicato al Natale. Groening ha spiegato che questi episodi più lunghi nascono anche dal desiderio di raccontare storie più ampie. La richiesta di Disney e Hulu era quella di realizzare "grandi storie" che potessero essere promosse come eventi. Per il creatore, la maggiore durata permette inoltre di dare più spazio alle vicende e ai personaggi, senza essere vincolati ai tempi più stretti degli episodi tradizionali. Approfondimento Futurama, serie revival: nuovi episodi in arrivo

Torna anche Robot Santa Tra gli elementi già anticipati per il primo speciale c'è Robot Santa, una delle presenze più riconoscibili della serie. Il personaggio è comparso per la prima volta nella seconda stagione e propone una versione decisamente particolare del Natale: convinto che tutti siano cattivi, il robot interpreta il ruolo di Babbo Natale in maniera tutt'altro che pacifica. Groening ha ricordato anche le polemiche che accompagnarono inizialmente il personaggio, spiegando che la sua natura violenta aveva suscitato dubbi sulla possibilità di trasmettere gli episodi natalizi. Con il tempo, però, Robot Santa è diventato parte dell'immaginario della serie. Approfondimento Futurama, il trailer ufficiale della stagione 14

Il sesto finale della serie Anche David X. Cohen, che ha sviluppato Futurama insieme a Groening, ha sottolineato quanto il nuovo finale si inserisca nella particolare tradizione dello show. Final Ending: The Last Conclusion è infatti il sesto episodio che, al momento della sua realizzazione, è stato concepito come un possibile finale della serie. La produzione si trova così davanti a una situazione già conosciuta: raccontare una conclusione che possa funzionare come addio, senza necessariamente chiudere ogni possibilità per il futuro. Cohen ha spiegato che, anche nel caso in cui Futurama non dovesse tornare, l'idea è immaginare i personaggi ancora impegnati nelle loro avventure, lasciando al pubblico la possibilità di pensare che per loro ci siano altre storie oltre quelle mostrate sullo schermo. Approfondimento Futurama 12, i nuovi episodi in Italia da lunedì 29 luglio