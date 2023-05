Futurama, il teaser trailer della nuova stagione

Sono online le immagini che confermano la data di uscita della nuova stagione della serie animata attesa da dieci anni Condividi

Hulu ha diffuso un teaser trailer che conferma la data di uscita della nuova stagione di Futurama, serie animata statunitense creata dal fumettista Matt Groening, nonché medesimo creatore de I Simpson. Il grande ritorno di Futurama è ormai vicino, perlomeno per gli Stati Uniti: l'ottava stagione della serie animata debutterà infatti il 24 luglio su Hulu, proprio negli USA, mentre per l'Italia l'arrivo è previsto su Disney+, ma la data è ancora da confermare (sarà visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Un’attesa di dieci anni Futurama, sitcom fantascientifica ambientata nella New York del 31º secolo, è andata in onda dal 1999 al 2013, ottenendo un grande seguito sia in Italia che nel mondo intero. L’atteso revival dell’amata serie (il secondo, dopo quello su Comedy Central dal 2008 al 2013) era stato annunciato l’anno scorso proprio da Hulu e, nonostante siano ormai passati precisamente dieci anni da quando la serie animata era stata rinnovata per l’ultima volta, ora Fry, Leela, Bender, Amy Wong, John Zoidberg e tutti gli altri storici personaggi, sono pronti a tornare sul piccolo schermo per una nuova stagione di dieci episodi, alla quale ne seguirà un'altra di altrettante puntate. L’equipaggio della Planet Express del professor Farnsworth, ovvero, sta per debuttare in un nuovo atteso revival, che prevede di essere tanto sfrontato, sottile e dissacrante quanto le stagioni precedenti. Queste le parole condivise dalla piattaforma streaming di riferimento: «I nuovi spettatori potranno cominciare da qui, mentre i fan di lunga data riconosceranno i vantaggi di misteri decennali, inclusi gli sviluppi nell'epica storia d'amore di Fry e Lela, il misterioso contenuto della lettiera di Mordicchio, la storia segreta del malvagio Babbo Natale Robot e il luogo in cui si trovano i girini di Kif e Amy». approfondimento Futurama, data uscita e titolo episodi

La trama della serie animata: benvenuti nel 31º secolo Futurama racconta la storia del portapizze Philip J. Fry, un giovane fattorino che, mentre consegna la pizza in un laboratorio scientifico, cade per errore dalla sedia su cui si era appoggiato pochi secondi prima e finisce accidentalmente in una delle capsule, rimanendo così ibernato per mille anni. Al suo risveglio, Fry incontrerà la ciclope Leela e il robot Bender, e tutti e tre verranno assunti dal Professor Farnsworth per l'azienda di spedizioni spaziali, la Planet Express. Ironia della sorte, a distanza di mille Fry si ritrova nuovamente a fare il fattorino, ma questa volta in versione spaziale. La storia dei vari personaggi li vede affrontare una serie di numerose avventure, dovute ai continui viaggi da loro intrapresi in giro nell’universo. approfondimento I Simpson sono stati rinnovati fino al 2025, più di 800 episodi

Il successo di Futurama La serie tv animata fantascientifica per adulti, è stata ampiamente apprezzata da pubblico e critica non solo per i suoi tratti comedy, ma anche e soprattutto per l’astuzia con cui gli autori Matt Groening e David X. Cohen hanno saputo giocare con i paradossi scientifici, logici e matematici, alla base di quasi tutti gli episodi della serie. A Futurama, è stato infatti riconosciuto il merito di aver messo scaltramente in scena molte allusioni rivolte al mondo politico del ventesimo e ventunesimo secolo e numerose parodie ispirate dalla letteratura fantascientifica. La maggior parte degli spunti umoristici, si sono infatti sviluppati a partire da una previsione esasperata dello sviluppo tecnologico, e di come gli uomini si siano trovati a dover convivere con robot e creature aliene che, alla fine, possiedono i loro stessi vizi. In mezzo alla messa in scena degli astuti intrecci futuristici, la trama ha poi ospitato lo sviluppo dei profondi legami tra i protagonisti, come l’amicizia tra Fry e Bender e la storia d’amore tra lo stesso Fry e Leela. GUARDA ANCHE Tutti i video sulle serie tv