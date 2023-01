I Simpson sono stati rinnovati fino al 2025, più di 800 episodi

Confermate da Fox la 35esima e la 36esima stagione dei Simpson, che andranno avanti fino al 2025 Condividi

Fox ha deciso di prolungare la serie per altre due stagioni, ordinando la numero 35 e 36. Ciò significa che il cartone animato seriale più amato del mondo, nonché anche il più longevo, avrà almeno altri due anni di episodi inediti da trasmettere al pubblico. Considerati ormai al pari di un'istituzione, sono diventati un appuntamento fisso per milioni di telespettatori, che non ricordano di aver mai conosciuto il mondo senza questi buffi personaggi gialli. Effettivamente, molti di quelli che oggi sono appassionati dei Simpson non erano ancora nati quando andò in onda il primo episodio. Era il 1987 e i Simpson nacquero come segmento all'interno del Tracey Ullman Show. Al fronte di un successo straordinario e inaspettato, due anni dopo divennero una striscia animata autonoma che da quel momento non ha mai smesso di appassionare il pubblico a casa.

Il segreto del successo dei Simpson vedi anche Giorno della Memoria: a Milano il murales con i Simpson deportati I Simpson sono un prodotto che funziona principalmente perché non si sono mai adeguati alla società. Nonostante il paradosso di questa affermazione, è evidente che una delle chiavi per leggere l’incredibile presa che hanno sul pubblico questi personaggi è la capacità degli sceneggiatori di mantenerli sempre fedeli al loro essere. Il politicamente corretto che negli ultimi decenni ha inevitabilmente influito sulle dinamiche di moltissimi film e serie tv non ha sfiorato la serie Fox, che continua a mantenere intatto il suo linguaggio, a volte rozzo e crudele, ma mai volgare, come accade per altre strisce animate che sono arrivate dopo ma che sono arrivate dopo e che sono state costrette a esasperare il linguaggio, con risultati molto diversi rispetto ai Simpson. Ma c’è anche un altro elemento di successo nella serie: i personaggi sono sempre gli stessi. Le storie raccontate dalla famiglia Simpson sono fuori dal tempo, non collocabili in una dimensione precisa, questo anche perché dal 1987 a oggi i personaggi non sono mai cambiati, non sono mai evoluti o cresciuti. Sono sempre rimasti gli stessi: Bart è un teppistello di quarta elementare, sua sorella Lisa la secchiona della famiglia, Maggie una neonata.

FOTOGALLERY Credits: Profilo Twitter di Al Jean; YouTube e Fox Continua gallery %s Foto rimanenti Serie TV Simpson, Trump 2024 e le altre volte in cui hanno previsto il futuro Il produttore dei Simpson, Al Jean, mercoledì 16 novembre ha twittato che il suo show della FOX 'ha predetto il futuro' ancora una volta. Dopo l'attesissimo annuncio di Trump che si sarebbe candidato alla presidenza nel 2024, Jean ha twittato una clip da un episodio del 2015 con Homer Simpson e un cartello della campagna presidenziale con la scritta 'Trump 2024”. Ecco le tante predizioni strabilianti fatte dai Simpson Il produttore dei Simpson, Al Jean, ha sottolineato mercoledì 16 novembre che lo show di successo della FOX "ha predetto il futuro" ancora una volta. Dopo l'attesissimo annuncio di Trump che si sarebbe candidato alla presidenza nel 2024, il produttore ha twittato una clip da un episodio del 2015 con Homer Simpson e un cartello della campagna presidenziale con la scritta "Trump 2024”. Foto credits: profilo Twitter di Al Jean



Un'altra clip relativa a Trump proviene dall'episodio "Bart to the Future", trasmesso nel 2000, in cui il pubblico vede la presidente Lisa Simpson parlare della presidenza di Trump, secondo quanto riporta NME (ripreso anche in queste ore dal New York Post). Foto credits: YouTube e Fox

Sempre nell’episodio “Bart to the Future", andato in onda nel 2000, Bart dà una sbirciatina al 2030, e scopre che la sorella Lisa è diventata la prima presidente donna degli USA. E qui che scopre che ha ereditato un buco di bilancio dal suo predecessore, appunto Donald Trump. Ma non soltanto questa è una sorta di predizione: da notare e anche l'abbigliamento di Lisa, vestita con una giacca viola e con una collana di perle. Foto credits: YouTube e Fox



I temi affrontati dalla serie leggi anche I Simpson non hanno previsto la morte della Regina: è un fotomontaggio Sebbene la vita dei Simpson possa considerarsi avulsa dalle logiche temporali, non si può dire che negli episodi non siano state affrontate tematiche di stretta attualità. E non potrebbe essere diversamente, visto e considerato che i Simpson non sono altro che un manifesto della satira della cultura americana. Dagli eventi locali ai grandi fatti americani, gli sceneggiatori hanno sempre trattato ogni argomento e ormai gli episodi dei Simpson sono considerati quasi delle profezie, soprattutto perché gli sceneggiatori sono stati in grado di raccontare eventi assurdi che poi si sono verificati a distanza di anni.