Secondo l'immagine diffusa tramite i social network, l'episodio in questione risalirebbe al 2014, tuttavia una ricerca condotta da Puente fa emergere che non si riscontrano puntate della serie con la scena raffigurata nei numerosi post che stanno fiorendo sui social network in queste ore. Un'immagine della Regina Elisabetta II in versione abitante di Springfield (gialla come gli altri abitanti, insomma) che giace in una bara con la data del 2022 è fantascienza, insomma.

L’immagine della Regina Elisabetta nella bara presenta un logo, quello della comunità nota come Pastorizia Never Dies, tuttavia Puente fa notare come le stesse scene vengano riprese anche in un video che circola in alcuni canali Telegram come Info Nesh, proveniente da un account Tiktok che ora risulta rimosso (ma è stato ripreso da altri account). “Non riscontriamo alcuna puntata de I Simpson, con protagonista la Regina, dove viene 'predetta' la data del 2022 o in ogni caso la raffigurazione del funerale”, fa notare l’esperto sull’approfondimento appena uscito su Open.

Le conclusioni a cui è arrivato David Puente

approfondimento

Neil Young toglie la sua musica da Spotify, gesto vs disinformazione

Ciò che ha portato il cacciatore di bufale a cacciare la bufala, appunto, è la seguente ricerca.

“Cercando in inglese «Simpson coffin» troviamo diverse immagini che riguardano i protagonisti della serie animata raffigurati insieme a una bara. Il motore di ricerca di Google ci ha condotti all’articolo di BuzzFeed riguardante la bufala circolata nel 2017 in cui si sosteneva che i Simpson avrebbero predetto la morte di Donald. Come possiamo notare, l’immagine è identica per quanto riguarda la bara e i fiori nello sfondo”, scrive Puente su Open.

Come già riportato, anche l’immagine di Trump è un fake, “probabilmente proveniente dal forum 4chan come spiegato in un video del canale Youtube messicano Badabun”, aggiunge l'esperto.

Dunque il cacciatore di bufale conclude che quell'immagine non dimostra che i Simpson abbiano predetto la data del 2022 come quella della dipartita della Regina Elisabetta II. Una cosa però quell'immagine la dimostra: è l’ennesima riprova che va a rafforzare la tendenza sempre più dilagante, quella di riprendere e diffondere fake news. Alla base di questa nuova bufala, infatti, c’è quella di cinque anni fa relativa alla morte di Donald Trump, in un circolo vizioso di continua disinformazione. Questo tipo di fake news inoltre serpeggia in rete con una velocità incredibile perché alla genete piace moltissimo credere a queste storie inverosimili ma comunque allettanti, proprio come accade per le cosiddette leggende metropolitane. Per quale motivo la storia della notte di sesso trascorsa con una sconosciuta con ritrovamento sullo specchio del bagno della scritta fatta con il rossetto "benvenuto nel mondo dell'AIDS" è dura a morire? Perché fa leva sulle nostre paure più recondite e riesce a spettacolarizzarle in modo convincente, drammatizzandole ed esplicandole con una sorta di favola di Esopo dei giorni nostri. Però le favole di Esopo si proponevano come favole, appunto, mentre queste sono fake news che vanno combattute poiché rafforzano un'enorme piaga della nostra società: la disinformazione.