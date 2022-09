I Simpson, lo showrunner: “Lisa potrebbe essere gay in futuro”

Queste le parole di Al Jean: “Secondo me questa è sicuramente una possibilità”. Si riferisce all'eventualità che la figlia di Homer e Marge possa rivelarsi queer. Sebbene il personaggio abbia avuto una cotta per Nelson Muntz e sia stata ossessionata dalla Corey Hotline nelle prime stagioni, una serie di suggerimenti porterebbe a ipotizzare che Lisa possa entrare in futuro a far parte della comunità LGBT+

Lo showrunner de I Simpson, il mitico Al Jean, apre alla possibilità che il personaggio di Lisa possa fare coming out come gay in futuro.



“Lisa potrebbe essere gay in futuro”, ha affermato Jean. “Secondo me questa è sicuramente una possibilità”, ha aggiunto, riferendosi all'eventualità che la figlia di Homer e Marge possa rivelarsi queer.

Sebbene la secondogenita di casa Simpson abbia avuto una cotta per Nelson Muntz e nelle prime stagioni sia stata ossessionata dalla Corey Hotline (una linea telefonica simil-hot a cui rispondeva il bellimbusto Corey Masterson, molto gettonato tra le ragazzine di Springfield), una serie di suggerimenti porterebbe a ipotizzare che Lisa possa far parte della comunità LGBT+ in futuro.



Come sottolinea Adam Starkey su un articolo apparso in queste ore sul magazine statunitense NME, tra gli indizi più eloquenti “il più notevole è nell'episodio della stagione 23 Holidays Of Future Passed, dove un montaggio di immagini che mostrano la famiglia nel futuro ritrae Lisa che si tiene per mano con due donne sul divano, suggerendo che potrebbe avere una relazione poliamorosa”.



Parlando con il magazine americano Digital Spy, Al Jean ha accolto con favore l'idea che Lisa fosse queer. "Secondo me, e questa è solo la mia opinione, questa è sicuramente una possibilità per la vita di Lisa", ha affermato Jean ai giornalisti Joe Anderson e Tilly Pearce di Digital Spy. “Lei è aperta e, sai, è una che ama tutto. Perché no?”, ha aggiunto.