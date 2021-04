Simpson, il "caso Apu": l'intervista al doppiatore Manfredi Aliquò

Stiamo assistendo un cambiamento epocale, quello per cui gradualmente si sta virando verso una nuova sensibilità nei confronti delle diversità. A seguito delle proteste per la morte di George Floyd e le manifestazioni del movimento Black Lives Matter, una maggiore attenzione per il rispetto nei confronti di etnie, orientamenti sessuali, culture, credo e religioni sta animando il mondo dello spettacolo.



Dai cartelli disclaimer inseriti prima di film in cui si avvisa gli spettatori circa le rappresentazioni inappropriate di popoli o culture fino alla rimozione di Via col vento dal catalogo HBO, per poi reitrodurlo con un'introduzione in cui si spiega che quella rappresentazione del Sud degli Stati Uniti è inammissibile in quanto nega gli orrori della schiavitù, lo showbiz incomincia a rivelarsi più attento a non offendere nessuno.



Recentemente l'attenzione si è focalizzata sulle scelte prese dalla produzione statunitense della serie animata cult I Simpson, quelle per cui da qualche mese a questa parte i doppiatori dello show devono appartenere alla stessa etnia del personaggio a cui prestano la voce.

Dal momento che Hank Azaria, il doppiatore originale del personaggio di Apu, ha voluto chiedere scusa alla comunità indiana per il modo in cui ha caratterizzato in maniera stereotipata e offensiva il gestore del minimarket de I Simpson, abbiamo voluto interpellare il "nostro" Manfredi Aliquò. Si tratta dell'attore che ha doppiato Apu nella versione italiana della serie fin dai suoi esordi.



Nei giorni in cui il suo collega d'oltreoceano si è detto pentito della propria operazione di doppiaggio (e in queste ore è scoppiato anche il "caso Striscia", con i conduttori di Striscia la Notizia che hanno chiesto scusa per lo sketch in cui interpretavano dei cinesi con gli occhi a mandorla e la "L" al posto della "R"), c'è chi si rallegra per questa nuova maggiore sensibilità e chi invece taccia tutto questo di un eccesso di politically correct. Ne parla in esclusiva a Sky TG 24 l'attore e doppiatore Manfredi Aliquò.