HBO Max ha deciso di rimuovere Via col vento dai titoli presenti nel suo catalogo online. La notizia è arrivata in seguito alle proteste sorte per la morte di George Floyd che hanno portato allo sviluppo del movimento Black Lives Matter , sostenuto dai più celebri nomi di Hollywood attraverso iniziative e raccolte fondi.

In seguito, il portavoce ha aggiunto: “Queste rappresentazioni sono assolutamente in contrasto con i valori di WarnerMedia, quindi quando il film ritornerà su HBO Max, lo farà con una discussione sul contesto storico e una denuncia di quelle rappresentazioni, ma sarà come creato nella sua versione originale perché altrimenti sarebbe come negare che questi pregiudizi siano mai esistiti”. Infine, il portavoce ha concluso dichiarando: “Se vogliamo creare un futuro più inclusivo ed equo, dobbiamo prima conoscere e comprendere la nostra storia”.