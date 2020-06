1/18 ©Kika Press

"Via col vento", film del 1939 di Victor Fleming è uno dei grandi classici della storia del cinema, con Clark Gable e Vivien Leigh nei panni degli indimenticabili Rhett Butler e Rossella O'Hara. Recentemente è stato anche al centro delle cronache extracinematografiche per la decisione della HBO di rimuoverlo dalla sua piattaforma streaming per contenuti ritenuti razzialmente pregiudizievoli

HBO Max rimuove temporaneamente Via col vento: “Raffigura pregiudizi razziali dell’epoca”