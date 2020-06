Cesare Cremonini ha scelto di mostrare il suo supporto condividendo il filmato di una delle più celebri artiste e rappresentati della lotta per le uguaglianze, infatti Hazel Scott fu anche la prima artista afroamericana ad avere un proprio programma sul piccolo schermo statunitense. Questo l’inizio del messaggio del cantante: “C’è una cosa che riesce a cambiare la vita degli individui dimenticati quanto e più dei calci e dei pugni in faccio al potere. È un segreto che sanno tutti ma costa fatica, coraggio e pelo sullo stomaco, in un mondo che sembra ormai un grande casinò pieno di illusioni in cui il bianco purtroppo, vince sempre. L’esercizio, che quasi sempre fa rima con talento, è una forma di protesta e riscatto che nasce più forte nei cuori di chi vive ai margini, non importa se del mondo o del cuore di una donna, di un uomo o di un padre. Mente chi parla del successo come di un fulmine esclusivo per i grandi alberi ma cieco con gli arbusti”.

Cesare Cremonini: "Vivere a testa alta"



approfondimento

Black Lives Matter, Lady Gaga dà il suo Instagram alle associazioni

In seguito Cesare Cremonini ha parlato dell’importanza di allenare il talento per poter realizzare i propri sogni: “L’invenzione nasce quasi sempre dal ripetere milioni di volte lo stesso gesto riposandosi ogni sera sulla stessa idea di redenzione, che in fondo non è altro che un’assicurazione contro ogni ingiustizia, poiché anche vivere onestamente e a testa alta lo è. Un libro. Un pallone. Una chitarra. Sono simboli di riscossa nelle mani di ogni essere vivente. Un coltello. Una cicatrice. Una prigione, no. Studiare qualcosa è solo una strada tra le tante che conosco e che ho visto per sopravvivere, ma potendo scegliere da qui, da questo divano comodo che mi mette con imbarazzo in mano un’unica arma collegata a un caricatore, che non è una pistola ma un banale telefonino, sceglierei di scrivere o lottare per aiutare chiunque a chiedere di poter studiare e passare più tempo possibile esercitandosi fino a diventare il migliore in qualcosa, anche fosse fare il caffè per gli avvocati che ogni giorno affollano i bar della via sotto casa”.