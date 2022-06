Harry Styles aiuta un fan italiano a fare coming out a un suo live

In occasione di un live tenutosi a Londra, la popstar ha intercettato un cartello tra il pubblico che chiedeva all'artista una mano. “Vuoi fare coming out, ok. Allora, pubblico di Wembley, adesso prendo la bandiera arcobaleno e quando passerà sulla mia testa Mattia avrà fatto ufficialmente il suo coming out", ha detto il cantante. "Ragazzo mio ora sei ufficialmente gay, sei un uomo libero adesso”, ha concluso Styles dopo il passaggio sul suo capo del vessillo ufficiale della comunità LGTB+

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Harry Styles ha aiutato un fan italiano a fare coming out durante il suo live a Wembley, a Londra. Qui la popstar ha tenuto due concerti, uno sabato 18 e l’altro domenica 19 giugno. In uno di questi due show, il cantante ha notato un cartello nel pubblico e ha deciso di fermare il concerto per aiutare il fan autore del messaggio nel cartello.



“Ciao Mattia, di dove sei?”, ha domandato Harry Styles al suo spettatore, il cui nome era segnato sul cartello che esibiva. “Italy! Fammi vedere il tuo cartello”, ha proseguito la popstar.

“Vuoi fare coming out, ok. Allora, pubblico di Wembley, adesso prendo la bandiera arcobaleno e quando passerà sulla mia testa Mattia avrà fatto ufficialmente il suo coming out”.

Così ha fatto: l’artista ha preso il vessillo ufficiale della comunità Lgbt+ e se l’è passata sopra il capo in un momento molto emozionante, dopodiché ha annunciato solennemente: “Ragazzo mio ora sei ufficialmente gay, sei un uomo libero adesso".

L'ex One Direction non ha voluto propinare una parentesi melensa, seria ed "emo". Ha scelto innanzitutto la via della partecipazione empatica di tutto il pubblico dell’arena, non senza aggiungere una bella dose di ironia al momento del coming out. Ironia che non vuole certo prendere in giro Mattia, il fan italiano protagonista del coming out, così come non intende minimamente dileggiare nessun altro membro della comunità Lgbt+, una comunità a cui da sempre Harry Styles si sente molto vicino. L’ironia è lo strumento numero uno con cui questa popstar fa passare i propri messaggi, amplificandoli grazie a quel megafono di fama mista a irriverenza che brandisce assieme al microfono.



Durante questo rito laico fatto sul palco, il pubblico ha cominciato a urlare mentre Styles correva qua e là sul palco alzando la bandiera, ma mai facendola arrivare sopra la testa. Ha preso un po’ in giro in maniera scherzosa e bonaria il fan, Mattia, dicendogli ogni volta: "No, non sei ancora gay”. Poi la terza volta finalmente ha alzato la bandiera arcobaleno sopra testa e in quel momento ha pronunciato le parole emozionanti: "Congratulazioni Mattia, adesso sei ufficialmente gay. Ora sei un uomo libero”.



Potete guardare il video che immortala questo momento nel tweet condiviso da Official Charts, che vi mostriamo in fondo a questo articolo.