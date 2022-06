Harry Styles ha donato ai rifugiati i compensi di Apple

Il poliedrico artista è il protagonista della nuova coloratissima campagna degli AirPods, in cui canta la sua Music for a Sushi Restaurant Condividi

Giovane, talentuoso, bellissimo e generoso: Harry Styles si conferma il simbolo di una nuova generazione di artisti, impegnata non solo sui set ma anche nel sociale. Come nuovo volto della campagna pubblicitaria degli AirPods di casa Apple, l’artista appare mentre canta il singolo Music for a Sushi Restaurant, tratto dal suo nuovo album Harry’s House. Styles ha annunciato sui suoi profili social che ha scelto di devolvere i suoi compensi all’International Rescue Committee, un’associazione umanitaria che aiuta gli oltre sei milioni di rifugiati costretti a fuggire dall’Ucraina a causa della guerra. Con un Tweet, l’organizzazione ha espresso la sua gratitudine nei confronti nel performer e della Apple “Grazie a Harry Styles e alla Apple per le loro generose donazioni all’IRC. Il vostro aiuto ci permetterà di raggiungere molti più rifugiati e altre persone bisognose, nei posti più difficili del mondo. Siamo onorati di avere il vostro supporto.”

La coloratissima campagna AirPods approfondimento Harry Styles, è uscito il nuovo album Harry’s house Per promuovere la terza generazione delle famose cuffiette e seguendo la scia dell’esibizione di Harry Styles agli Apple Music Live, l’artista canta la prima traccia del suo nuovo album. Il rosso, il blu, il verde e il fucsia fluo fanno da sfondo, mentre Styles e alcuni ballerini appaiono nelle loro silhouette, anch’esse di un solo colore acceso. Lo stile dello spot è stato utilizzato per la prima volta nel 2000 per il lancio dell’iPod ed è rimasto un punto fermo per il noto brand. Nonostante la Apple abbia recentemente annunciato il ritiro dal commercio dell’oggetto, la campagna promozionale mantiene fede a una tendenza che ha portato fortuna. La particolarità è la visualizzazione del brano e della performance come audio spaziale, che si moltiplica intorno ai ballerini e a Harry per riempire lo schermo. Una sorta di metafora visiva per far capire al consumatore come si sente la musica con l’utilizzo l’audio spaziale.