Adam Sandler è arrivato a Torino per le riprese di Un weekend da bamboccioni 3, nuovo capitolo della commedia Netflix che riunisce anche Chris Rock, Kevin James, David Spade, Rob Schneider, Salma Hayek, Maya Rudolph e Steve Buscemi. Dal 29 settembre il centro della città si trasforma in una Parigi cinematografica: via Roma, piazza San Carlo e altre strade torinesi ospiteranno nei prossimi giorni il set del film diretto da Kyle Newacheck

Adam Sandler è arrivato a Torino e, almeno per qualche giorno, sotto la Mole si parla francese. Il centro della città è diventato infatti uno dei set di Un weekend da bamboccioni 3, terzo capitolo della commedia corale che riunisce alcuni dei più fedeli compagni di viaggio cinematografici della star americana. Con Sandler ci sono, tra gli altri, Chris Rock e Kevin James, mentre via Roma e piazza San Carlo cambiano pelle per trasformarsi in scorci di Parigi.

Le riprese torinesi sono cominciate martedì 29 settembre e proseguiranno nei prossimi giorni. La produzione interessa diverse zone del centro, con il supporto di Film Commission Torino Piemonte: oltre a via Roma e piazza San Carlo, sono coinvolte via Principe Amedeo e via Eleonora Duse, con modifiche temporanee alla viabilità e agli spazi interessati dalle lavorazioni.