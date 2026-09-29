Adam Sandler è arrivato a Torino per le riprese di Un weekend da bamboccioni 3, nuovo capitolo della commedia Netflix che riunisce anche Chris Rock, Kevin James, David Spade, Rob Schneider, Salma Hayek, Maya Rudolph e Steve Buscemi. Dal 29 settembre il centro della città si trasforma in una Parigi cinematografica: via Roma, piazza San Carlo e altre strade torinesi ospiteranno nei prossimi giorni il set del film diretto da Kyle Newacheck
Adam Sandler è arrivato a Torino e, almeno per qualche giorno, sotto la Mole si parla francese. Il centro della città è diventato infatti uno dei set di Un weekend da bamboccioni 3, terzo capitolo della commedia corale che riunisce alcuni dei più fedeli compagni di viaggio cinematografici della star americana. Con Sandler ci sono, tra gli altri, Chris Rock e Kevin James, mentre via Roma e piazza San Carlo cambiano pelle per trasformarsi in scorci di Parigi.
Le riprese torinesi sono cominciate martedì 29 settembre e proseguiranno nei prossimi giorni. La produzione interessa diverse zone del centro, con il supporto di Film Commission Torino Piemonte: oltre a via Roma e piazza San Carlo, sono coinvolte via Principe Amedeo e via Eleonora Duse, con modifiche temporanee alla viabilità e agli spazi interessati dalle lavorazioni.
Torino si trasforma in Parigi
A cambiare aspetto è soprattutto il cuore elegante della città. Insegne, nomi francesi e dettagli scenografici sono comparsi nelle strade interessate dalle riprese per restituire sullo schermo l'illusione della capitale francese. Piazza San Carlo e i portici di via Roma prestano così la propria architettura a una Parigi ricostruita per il cinema.
La presenza di Sandler ha inevitabilmente attirato curiosi, residenti e fan, che hanno cercato di intercettare qualche momento delle riprese. L'attore si è concesso anche un rapido saluto al pubblico con un semplice «Ciao ragazzi», mentre il resto della troupe continuava il lavoro sul set.
Torino non è peraltro la sola tappa italiana della produzione. Nelle settimane precedenti Un weekend da bamboccioni 3 ha girato anche in Valle d'Aosta, con lavorazioni in Val Ferret. Il nuovo capitolo porterà nuovamente insieme il gruppo di amici della saga, ora che i loro figli sono cresciuti e i protagonisti sono finalmente liberi di concedersi una nuova grande avventura
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Il ritorno della banda di Un weekend da bamboccioni
Un weekend da bamboccioni 3, titolo originale Grown Ups 3, riporta insieme il gruppo di amici apparso per la prima volta nel film del 2010 e tornato nel sequel del 2013. A più di tredici anni dal secondo capitolo ritroveremo Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, David Spade e Rob Schneider. Tornano inoltre Salma Hayek Pinault, Maya Rudolph, Maria Bello e Steve Buscemi, insieme a numerosi altri interpreti già legati alla saga.
Tra le nuove entrate figurano Julie Bowen, Deon Cole e Bailee Madison. La premessa diffusa ufficialmente da Netflix è semplice: i figli dei protagonisti sono ormai cresciuti e il gruppo di amici può finalmente concedersi una nuova grande avventura insieme. Una variazione sul tema che conserva gli ingredienti della saga — amicizia, famiglia, nostalgia e comicità fisica — riportando in scena un gruppo diventato negli anni uno dei più riconoscibili dell'universo comico di Adam Sandler.
Alla regia c'è Kyle Newacheck, già dietro la macchina da presa per Murder Mystery e Happy Gilmore 2. La sceneggiatura è firmata da Adam Sandler e Tim Herlihy, collaboratori di lunga data, mentre Sandler figura anche tra i produttori.
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Dal primo Grown Ups all'approdo su Netflix
Il primo Grown Ups, arrivato nelle sale nel 2010, raccontava la rimpatriata di cinque amici d'infanzia che, dopo la morte del loro vecchio allenatore di basket, si ritrovavano con le rispettive famiglie per trascorrere insieme il weekend del 4 luglio. Tre anni dopo Grown Ups 2 aveva riportato in scena quasi tutto il gruppo, questa volta nella cittadina in cui Lenny, il personaggio interpretato da Sandler, aveva deciso di tornare a vivere con la famiglia.
Il terzo capitolo segna ora l'approdo della saga su Netflix. Il rapporto tra Sandler e la piattaforma prosegue da oltre un decennio e ha prodotto numerosi film, tra commedie, opere più drammatiche e ritorni di personaggi molto amati, fino al recente Happy Gilmore 2.
Netflix ha inserito ufficialmente Un weekend da bamboccioni 3 tra i propri prossimi film, ma per il momento non è stata annunciata una data ufficiale di uscita. La produzione è ancora in corso e Torino, in questi giorni, fa la sua parte.
Per qualche giorno basta attraversare piazza San Carlo o percorrere via Roma per trovarsi, almeno secondo il copione, qualche centinaio di chilometri più a ovest. Parigi, questa volta, è sotto la Mole.
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