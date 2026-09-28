Adam Sandler a Milano avvistato mentre gioca a basket con alcuni studenti a Parco SempioneSpettacolo
Sabato 26 settembre, l'attore americano ha sorpreso i ragazzi presenti a Expo per lo Sport unendosi a una partita nel playground del Parco Sempione. Il video, pubblicato dagli organizzatori, ha fatto rapidamente il giro dei social. Prima di Milano, la star si era concessa qualche giorno di vacanza sul lago di Como
Un pomeriggio di sport al parco si è trasformato in un momento da raccontare.
Sabato 26 settembre Adam Sandler si è presentato al Parco Sempione di Milano, e si è unito a un gruppo di studenti per una partita a basket. È successo durante Expo per lo Sport, la manifestazione che promuove l'attività fisica tra i più giovani e le famiglie. La presenza dell'attore non era prevista dal programma, e la sorpresa è stata evidente.
Il video virale
Diversi presenti hanno ripreso la scena con lo smartphone. Poi sono stati gli stessi organizzatori del torneo a pubblicare il filmato sui loro profili social. Nel video si vede l'attore palleggiare, passare e tirare a canestro con i ragazzi, senza alcuna distanza da divo. In poche ore le immagini sono state condivise migliaia di volte.
Nei commenti molti utenti hanno sottolineato la spontaneità e l'umiltà di Sandler. Qualcuno ha fatto notare che, nonostante il successo e un patrimonio stimato in centinaia di milioni di dollari, l'attore ha conservato un atteggiamento semplice e alla mano. Che fa sentire tutti a proprio agio.
Del resto, la pallacanestro è una passione che Sandler non ha mai nascosto. Gioca regolarmente in partitelle improvvisate nei campetti di mezzo mondo, e più volte ha portato questo sport anche sul grande schermo (il suo nome è legato a film come Diamanti grezzi e Hustle, dove interpreta un talent scout NBA in cerca di nuovi campioni).
Dal lago di Como al Quadrilatero della Moda
La tappa milanese è arrivata dopo alcuni giorni trascorsi sul lago di Como. Sandler ha soggiornato a Villa d'Este, a Cernobbio, ma non è rimasto chiuso nell'hotel di lusso. È stato visto nei bar e nei negozi del centro, e si è fermato alla pasticceria Poletti per un cappuccino accompagnato da qualche dolce. Sui propri canali, il locale ha raccontato che - per l'attore quella visita - è ormai un piccolo rituale che si ripete di anno in anno. Il legame con il Lario, d'altra parte, ha radici anche professionali: nel 2018 Como e Cernobbio hanno fatto da set ad alcune scene di Murder Mystery, la commedia Netflix girata insieme a Jennifer Aniston.
Arrivato a Milano nei giorni della Settimana della Moda, Sandler è stato fotografato mentre camminava tra le vie del Quadrilatero, vestito con il consueto stile casual.
Il 9 settembre l'attore ha compiuto 60 anni. Cresciuto artisticamente al Saturday Night Live, è diventato uno dei simboli della commedia americana a cavallo tra gli anni Novanta e i Duemila. A giudicare dall'accoglienza ricevuta al Parco Sempione, la sua popolarità resta intatta anche in Italia.
Approfondimento
Adam Sandler visto a Milano dopo il soggiorno a Villa d'Este a Como
©IPA/Fotogramma
Adam Sandler compie 60 anni, i ruoli più famosi dell'attore. FOTO
L'attore, nato a New York il 9 settembre 1966, nel corso della sua trentennale carriera si è affermato come comico del Saturday Night Live fino a diventare uno dei volti simbolo della commedia americana tra gli anni Novanta e i primi Duemila. Tra gli attori più pagati di Hollywood, in tempi più recenti le interpretazioni in ruoli drammatici gli sono valse il plauso della critica. Ecco le sue tappe principali sul grande schermo