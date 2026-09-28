Sabato 26 settembre, l'attore americano ha sorpreso i ragazzi presenti a Expo per lo Sport unendosi a una partita nel playground del Parco Sempione. Il video, pubblicato dagli organizzatori, ha fatto rapidamente il giro dei social. Prima di Milano, la star si era concessa qualche giorno di vacanza sul lago di Como

Un pomeriggio di sport al parco si è trasformato in un momento da raccontare.

Sabato 26 settembre Adam Sandler si è presentato al Parco Sempione di Milano, e si è unito a un gruppo di studenti per una partita a basket. È successo durante Expo per lo Sport, la manifestazione che promuove l'attività fisica tra i più giovani e le famiglie. La presenza dell'attore non era prevista dal programma, e la sorpresa è stata evidente.

Il video virale

Diversi presenti hanno ripreso la scena con lo smartphone. Poi sono stati gli stessi organizzatori del torneo a pubblicare il filmato sui loro profili social. Nel video si vede l'attore palleggiare, passare e tirare a canestro con i ragazzi, senza alcuna distanza da divo. In poche ore le immagini sono state condivise migliaia di volte.

Nei commenti molti utenti hanno sottolineato la spontaneità e l'umiltà di Sandler. Qualcuno ha fatto notare che, nonostante il successo e un patrimonio stimato in centinaia di milioni di dollari, l'attore ha conservato un atteggiamento semplice e alla mano. Che fa sentire tutti a proprio agio.

Del resto, la pallacanestro è una passione che Sandler non ha mai nascosto. Gioca regolarmente in partitelle improvvisate nei campetti di mezzo mondo, e più volte ha portato questo sport anche sul grande schermo (il suo nome è legato a film come Diamanti grezzi e Hustle, dove interpreta un talent scout NBA in cerca di nuovi campioni).