taylor swift, il videoclip di patient zero

Venerdì 25 settembre Taylor Swift ha pubblicato The Life of a Showgirl: The Encore, nuova versione del disco uscito nell’ottobre del 2025. A pochi giorni di distanza, l’artista ha presentato in anteprima il videoclip del brano Patient Zero agli MTV Video Music Awards 2026. Dopo l’uscita del filmato, disponibile su Spotify, Apple Music e Amazon Music, l’artista ha scritto sul suo profilo Instagram che conta più di 270.000.000 di follower: “Voglio ringraziare Dakota Johnson e Colin per aver creduto in me con il loro tempo, il gusto e il talento (ridere con una tua amica perché siete vestite uguali per un intero servizio fotografico è stata un'esperienza nuova e davvero divertente). E l'interpretazione di Colin nei panni del cattivo è ancora più impressionante quando si ha la possibilità di stargli vicino. È una persona eccezionale e gentilissima. Cara Delevingne, grazie per aver accettato di interpretare l'altra donna lussuriosa. A questo servono gli amici, no?”.

La cantautrice (FOTO) ha proseguito: “Con il videoclip di Patient Zero, ho potuto esplorare i generi cinematografici e letterari che tanto amo. Ho voluto includere elementi dei racconti gotici di fantasmi, cronaca nera e thriller psicologici, il tutto in un'ambientazione in cui non avevo mai girato molto. La casa è stata una metafora della freddezza di una relazione sbiadita e atrofizzata”.