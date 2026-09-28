Taylor Swift, presentato il videoclip di Patient Zero agli MTV Video Music Awards 2026Musica
Taylor Swift è stata tra le protagoniste degli MTV Video Music Awards 2026 in scena al Peacock Theater di Los Angeles. Oltre ad aver ricevuto il premio Artist Director Honors, la voce di Shake It Off ha trionfato in due categorie: Video of the Year per The Fate of Ophelia e Best Direction per Opalite
Domenica 27 settembre Taylor Swift ha presentato il videoclip del nuovo singolo Patient Zero nel corso dell’edizione 2026 degli MTV Video Music Awards. Nel filmato Dakota Johnson, Colin Farrell e Cara Delevingne. Il brano è contenuto nell’album The Life of a Showgirl: The Encore pubblicato il 25 settembre.
taylor swift, il videoclip di patient zero
Venerdì 25 settembre Taylor Swift ha pubblicato The Life of a Showgirl: The Encore, nuova versione del disco uscito nell’ottobre del 2025. A pochi giorni di distanza, l’artista ha presentato in anteprima il videoclip del brano Patient Zero agli MTV Video Music Awards 2026. Dopo l’uscita del filmato, disponibile su Spotify, Apple Music e Amazon Music, l’artista ha scritto sul suo profilo Instagram che conta più di 270.000.000 di follower: “Voglio ringraziare Dakota Johnson e Colin per aver creduto in me con il loro tempo, il gusto e il talento (ridere con una tua amica perché siete vestite uguali per un intero servizio fotografico è stata un'esperienza nuova e davvero divertente). E l'interpretazione di Colin nei panni del cattivo è ancora più impressionante quando si ha la possibilità di stargli vicino. È una persona eccezionale e gentilissima. Cara Delevingne, grazie per aver accettato di interpretare l'altra donna lussuriosa. A questo servono gli amici, no?”.
La cantautrice (FOTO) ha proseguito: “Con il videoclip di Patient Zero, ho potuto esplorare i generi cinematografici e letterari che tanto amo. Ho voluto includere elementi dei racconti gotici di fantasmi, cronaca nera e thriller psicologici, il tutto in un'ambientazione in cui non avevo mai girato molto. La casa è stata una metafora della freddezza di una relazione sbiadita e atrofizzata”.
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MTV Video Music Awards 2026, i vincitori: da Madonna a Taylor Swift
Taylor Swift è stata tra le protagoniste degli MTV Video Music Awards 2026 (FOTO) in scena al Peacock Theater di Los Angeles con la conduzione di Snoop Dogg. Oltre ad aver ricevuto il premio Artist Director Honors, la voce di Shake It Off ha trionfato in due categorie: Video of the Year per The Fate of Ophelia e Best Direction per Opalite. Tra i vincitori anche Madonna con sette statuette, PinkPantheress e Zara Larsson, Cardi B, Bad Bunny, Ariana Gande, i BTS e Lisa.
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Taylor Swift, è uscito il nuovo singolo Patient Zero
©IPA/Fotogramma
MTV Video Music Awards 2026, i vincitori: da Madonna a Taylor Swift
Gli MTV Video Music Awards 2026 hanno visto il trionfo di Madonna, vincitrice di sette statuette. Oltre ad aver ricevuto il premio Artist Director Honors, Taylor Swift ha conquistato la vittoria nelle categorie Video of the Year per 'The Fate of Ophelia' e Best Direction per 'Opalite'. Tra i vincitori anche PinkPantheress nella categoria Best Art Direction per 'Stateside' con Zara Larsson, Bad Bunny come Best Latin per 'NUEVAYoL' e Sienna Spiro nella categoria Best New Artist