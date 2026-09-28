Kid Yugi in concerto a Padova, la possibile scaletta

Dopo l’appuntamento di Padova, martedì 6 ottobre il rapper sarà in concerto al Palazzo dello Sport di Roma. Previsti concerti anche a Milano, Napoli e Firenze
Dopo il successo della data zero al Palaflorio di Bari, il 30 settembre Kid Yugi sarà in concerto a Padova. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso appuntamento live del rapper: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
kid yugi, la possibile scaletta
Domenica 27 settembre Kid Yugi ha inaugurato la tournée con lo show al Palaflorio di Bari. Mercoledì 30 settembre il rapper salirà sul palco della Fiera di Padova. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Nel corso degli anni l’artista, all’anagrafe Francesco Stasi, si è affermato come uno dei protagonisti della scena rap e non solo. Dopo l'album The Globe e l’EP Quarto di Bue con Night Skinny, nel 2024 Kid Yugi ha conquistato le classifiche con I nomi del Diavolo, certificato con ben sei dischi di platino. Nel gennaio di quest'anno il rapper ha lanciato il nuovo progetto discografico Anche gli eroi muoiono. Tra i suoi brani più popolari troviamo Paganini, Donna e Amelie. Spazio anche alle collaborazioni: da Eva con Tedua a Push It con Anna.
Al momento il rapper non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani proposti il 27 settembre:
- L’ultimo a cadere
- Berserker
- La violenza necessaria
- Bullet Ballet
- Denaro
- Monopolio
- Jolly
- Eroina
- Donna
- Mostro
- Paganini
- S.X.S.I.C.
- Push It
- Paradiso Artificiale
- Porto il Commerciale
- Lilith
- Sintetico
- Tristano e Isotta
- Hybris
- GRAMMELOT
- Il Filmografo
- Il Ferro di Čechov
- Eva
- Amelie
- Per il sangue versato
- Gilgamesh
- Non ne vali la pensa
- Chuck Norris
- Bianca
- Il Signore Delle Mosche
- Per te che lotto
- Ex Angelo
- Davide e Golia
- Kabuki
- Massafghanistan
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Dopo l’appuntamento di Padova, martedì 6 ottobre il rapper sarà in concerto al Palazzo dello Sport di Roma. Previsti spettacoli anche a Milano, Napoli e Firenze. Questo il calendario completo della tournée:
- martedì 6 ottobre 202, Roma - Palazzo dello Sport
- giovedì 8 ottobre 2026, Milano - Unipol Forum
- venerdì 9 ottobre 2026, Milano - Unipol Forum
- sabato 10 ottobre 2026, Milano - Unipol Forum
- martedì 13 ottobre 2026, Napoli - Palapartenope
- giovedì 15 ottobre 2026, Firenze - Mandela Forum
- venerdì 23 ottobre 2026, Roma - Palazzo dello Sport
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