Kid Yugi in concerto a Padova, la possibile scaletta

kid yugi, la possibile scaletta

Domenica 27 settembre Kid Yugi ha inaugurato la tournée con lo show al Palaflorio di Bari. Mercoledì 30 settembre il rapper salirà sul palco della Fiera di Padova. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Nel corso degli anni l’artista, all’anagrafe Francesco Stasi, si è affermato come uno dei protagonisti della scena rap e non solo. Dopo l'album The Globe e l’EP Quarto di Bue con Night Skinny, nel 2024 Kid Yugi ha conquistato le classifiche con I nomi del Diavolo, certificato con ben sei dischi di platino. Nel gennaio di quest'anno il rapper ha lanciato il nuovo progetto discografico Anche gli eroi muoiono. Tra i suoi brani più popolari troviamo Paganini, Donna e Amelie. Spazio anche alle collaborazioni: da Eva con Tedua a Push It con Anna.

Al momento il rapper non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani proposti il 27 settembre:

L’ultimo a cadere

Berserker

La violenza necessaria

Bullet Ballet

Denaro

Monopolio

Jolly

Eroina

Donna

Mostro

Paganini

S.X.S.I.C.

Push It

Paradiso Artificiale

Porto il Commerciale

Lilith

Sintetico

Tristano e Isotta

Hybris

GRAMMELOT

Il Filmografo

Il Ferro di Čechov

Eva

Amelie

Per il sangue versato

Gilgamesh

Non ne vali la pensa

Chuck Norris

Bianca

Il Signore Delle Mosche

Per te che lotto

Ex Angelo

Davide e Golia

Kabuki

Massafghanistan