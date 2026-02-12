Kid Yugi annuncia un tour nei palazzetti: le date

Kid Yugi ha annunciato la sua prima tournée nei palazzetti. Concerti previsti a Bari, Padova, Roma, Milano, Napoli e Firenze. Il suo ultimo album Anche gli eroi muoiono ha conquistato il disco di platino in appena sette giorni
Dopo aver venduto più di 67.000 copie con il nuovo album Anche gli eroi muoiono nella prima settimana, il giovane artista dei record ha annunciato una tournée nei palazzetti italiani. Il tour di Kid Yugi partirà il 27 settembre dal palco del Palaflorio di Bari.
kid yugi, tutte le date del tour
Il 27 settembre Kid Yugi darà il via alla sua prima tournée nei palazzetti dal palco del Palaflorio di Bari. Successivamente, l'artista si esibirà alla Fiera di Padova, al Palazzo dello Sport di Roma, all’Unipol Forum di Milano, al Palapartenope di Napoli e infine al Mandela Forum di Firenze per lo show conclusivo in programma il 25 ottobre. Questo il calendario completo:
- domenica 27 settembre 2026 | Bari, Palaflorio
- mercoledì 30 settembre 2026 | Padova, Fiera
- martedì 6 ottobre 2026 | Roma, Palazzo dello Sport
- giovedì 8 ottobre 2026 | Milano, Unipol Forum
- martedì 13 ottobre 2026 | Napoli, Palapartenope
- giovedì 15 ottobre 2026 | Firenze, Mandela Forum
Approfondimento
Kid Yugi, è uscito il nuovo singolo Amelie: testo e significato
Venerdì 30 gennaio Kid Yugi ha pubblicato il nuovo lavoro Anche gli eroi muoiono, entrato direttamente al primo posto nella classifica FIMI degli album più venduti in Italia. Inoltre, tutti i brani hanno conquistato un posto nella Top20 dei singoli più venduti della settimana.
Il lavoro, certificato disco di platino grazie alle oltre 67.000 copie in appena sette giorni, ha stabilito il record di album più venduto di sempre nella settimana di debutto nell’epoca dello streaming. Il giovane artista ha festeggiato il traguardo con un messaggio sul suo profilo Instagram: “Anche gli Eroi Muoiono è certificato disco di platino in una settimana e, inoltre, risulta essere il miglior debutto di un disco italiano di tutta l’era digitale, cioè degli ultimi dodici anni. Non conosco parole adeguate per ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto ascoltando o comprando il disco, né per celebrare tutto il mio team, senza il quale questo risultato non sarebbe stato possibile. Vi amo”.
Kid Yugi, all’anagrafe Francesco Stasi, è tra gli artisti più acclamati della nuova generazione. Il suo lavoro I nomi del Diavolo, pubblicato nel marzo del 2024 e certificato cinque volte disco di platino, è risultato l’album più ascoltato al mondo nei primi tre giorni dall’uscita su Spotify. Tra i suoi brani più popolari troviamo Eva in collaborazione con Tedua.
©Getty
Concerti in Italia, tutti gli appuntamenti più attesi del 2026
Dalla tournée negli stadi di Tiziano Ferro al grande evento a Tor Vergata di Ultimo passando per l’unica data italiana dei Maroon 5, il ritorno di Katy Perry e il grande show di Irama sul palco dello stadio San Siro di Milano. Ecco alcuni degli appuntamenti live più attesi del prossimo anno