La serie tv reboot La casa nella prateria, che ha già ottenuto il rinnovo per la seconda stagione, uscirà il 9 luglio 2026 su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Come recita la sinossi ufficiale, lo show basato sulla saga di romanzi La piccola casa nella prateria di Laura Ingalls Wilder (che aveva scritto il primo volume nel 1935), è “in parte dramma familiare pieno di speranza, in parte epico racconto di sopravvivenza e in parte storia delle origini dell’Ovest americano”. La sinossi prosegue: “Questo nuovo adattamento degli iconici libri semi-autobiografici La casa nella prateria di Laura Ingalls Wilder offre una visione caleidoscopica delle lotte e dei trionfi delle persone che hanno dato vita alla conquista del West”. Il cast include Alice Halsey nel ruolo di Laura Ingalls, Luke Bracey nel ruolo di Charles Ingalls, Crosby Fitzgerald nel ruolo di Caroline Ingalls, Skywalker Hughes nel ruolo di Mary Ingalls, Warren Christie nel ruolo di John Edwards, Jocko Sims nel ruolo di Dr. Tann, Meegwun Fairbrother nel ruolo di Mitchell, Wren Zhawenim Gotts nel ruolo di Good Eagle, Alyssa Wapanatâhk nel ruolo di White Sun, Xander Cole nel ruolo di Little Puma, Ryan Robbins nel ruolo di Russell, Barrett Doss nel ruolo di Emily, Mary Holland nel ruolo di Jemma James, Michael Hough nel ruolo di Eli James, Kowen Cadorath nel ruolo di Caleb, Thosh Collins nel ruolo di Louis, Maclean Fish nel ruolo di Adam Scott e Rebecca Amzallag nel ruolo di Lacey. Rebecca Sonnenshine è showrunner e produttrice esecutiva. “Sono incredibilmente grata al nostro meraviglioso cast e alla troupe, che hanno messo cuore e duro lavoro per dare vita alla nostra prima stagione", ha dichiarato. “Non vediamo l'ora di condividere con il mondo questo nuovo adattamento dei libri de La casa nella prateria e siamo entusiasti che Netflix ci dia l'opportunità di continuare la storia”. Anche Joy Gorman Wettels di Joy Coalition è produttrice esecutiva, insieme a Trip Friendly (il figlio di Ed Friendly, produttore esecutivo della serie tv originale La casa nella prateria) per Friendly Family Productions, Dana Fox e Susanna Fogel. CBS Studios e Anonymous Content Studios producono per Netflix. I registi sono Sarah Adina Smith (prima puntata), Julie Anne Robinson (seconda e terza puntata), Kat Candler (quarta e quinta puntata), Erica Tremblay (sesta puntata), Sydney Freeland (settima e ottava puntata). “Siamo lieti di rinnovare questa splendida rivisitazione de La casa nella prateria per una seconda stagione, in vista del suo debutto su Netflix", ha dichiarato Jinny Howe, responsabile delle serie sceneggiate per Stati Uniti e Canada. “L'eccezionale lavoro di Rebecca Sonnenshine e dell'intero cast e troupe nella prima stagione ha gettato solide basi narrative per gli anni a venire. Con il suo spirito di speranza e la sua autenticità emotiva, siamo certi che La casa nella prateria offrirà ancora di più di ciò che i fan amano veramente”.