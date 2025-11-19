La casa nella prateria, Melissa Gilbert sul bacio sul set: "Nauseata"

“Sono davvero nauseata”. L’attrice Melissa Gilbert, la star della serie tv La casa nella prateria che aveva interpretato il ruolo della protagonista Laura Ingalls, si è unita alle altre celebrità che si sono opposte ai recenti commenti della giornalista di Fox News Megyn Kelly su Jeffrey Epstein, che era stato condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minori. “Gli piacevano le ragazze molto giovani che potevano passare per ancora più giovani di quanto non fossero, ma che sembravano in regola agli occhi di un passante”, ha detto Kelly nella puntata del suo omonimo programma radiofonico andata in onda il 12 novembre su SiriusXM. “C’è differenza tra una quindicenne e una di cinque anni, capite?”. La giornalista ha aggiunto che Epstein sarebbe stato “interessato a ragazzine appena maggiorenni” e che gli sarebbero piaciute “le quindicenni”, e “non le bambine di otto anni”. Subito dopo le discusse affermazioni, l’attrice Christina Ricci ha definito Kelly “un pericolo per i bambini”, mentre diverse donne hanno condiviso sui social con l’hashtag #IWasFifteen le proprie storie sui comportamenti inappropriati ricevuti in gioventù da uomini. Anche Gilbert ha protestato online, condividendo su Instagram alcuni scatti di lei a 15 anni, rispettivamente una foto mentre si trovava in vacanza e la scena di un bacio sul set de La casa nella prateria con il co-protagonista Dean Butler, che aveva circa otto anni più di lei. “La ragazza in vacanza alle Hawaii con la sua famiglia è la stessa ragazza che ci si aspettava che “si innamorasse” e baciasse un uomo in un filmato che aveva diversi anni più di lei. Attraverso la lente di oggi, questo è scioccante. Non ho parole se non per dire: “ERO UNA BAMBINA”. “AVEVO QUINDICI ANNI”. E io sono stata la buona notizia”. L’attrice non ha mai dichiarato di essere stata la destinataria di comportamenti scorretti sul set, e ha anzi espresso gratitudine nei confronti della madre e del regista Michael Landon per aver garantito la sua sicurezza durante la produzione. “Riuscite a immaginare se non avessi avuto tutti loro? Sono così fortunata (in un certo senso). Molte altre giovani donne non lo sono. Megyn Kelly, devi stare attenta alle tue parole”.