Modà feat. Bianca Atzei, "Ti amo ma non posso dirlo" esce oggi

La fine del 2025 si colora di una collaborazione inattesa ma profondamente coerente con il percorso artistico dei suoi protagonisti. Il gruppo milanese capitanato dal cantautore Francesco Silvestre e la cantautrice tornano a incrociare le proprie strade con un singolo pubblicato a sorpresa che affronta con delicatezza e intensità il territorio fragile dei sentimenti non dichiarati. Il brano si inserisce come ultimo tassello di un anno denso di eventi per la band

Trattasi di un’uscita a sorpresa che suggella un anno intenso: pubblicato oggi, venerdì 19 dicembre 2025, Ti amo ma non posso dirlo arriva a coronare dodici mesi particolarmente significativi per i Modà. Il 2025 è stato infatti segnato dal ritorno allo stadio di San Siro, dalla partecipazione al Festival di Sanremo con Non ti dimentico, dalla pubblicazione dell’album 8 canzoni e da un tour nei palazzetti che ha superato complessivamente i 150 mila spettatori. In questo contesto già ricco, il nuovo singolo rappresenta una chiusura emotiva e narrativa, capace di sintetizzare il valore dei legami e delle esperienze condivise.

Con Ti amo ma non posso dirlo, questa intesa trova una nuova espressione, mostrando una maturità diversa e una forma rinnovata, pur mantenendo intatta la riconoscibilità emotiva che ha sempre caratterizzato le loro collaborazioni.

Il legame tra i Modà e Bianca Atzei non nasce oggi. La loro relazione umana e artistica si è consolidata nel corso degli anni e ha già prodotto brani come La paura che ho di perderti e La gelosia.

Il singolo Ti amo ma non posso dirlo è stato scritto da Kekko Silvestre e Bianca Atzei ed è pubblicato da Atlantic Records Italy / Warner Music Italia.

Il testo di Ti amo ma non posso dirlo

Camminavo per strada e ho notato

che la luce di casa

la luce era accesa

ho pensato di farti un saluto

magari anche tu

non hai sonno stasera

penserai che son passato per caso

mi apri e sorridi

Io ti amo ma non posso dirlo

se te lo dico, poi mi dici sei pazza

forse non c'è mai stato il momento

o forse c'è stato

ed era giusto non farlo

parli sempre soltanto di donne

e invece di me, di me invece niente

io ti amo ma non posso dirlo

e non sentirti mai in colpa per questo

e se un giorno dovessi scoprirlo

sai già dove trovarmi

sai già come ti evitarmi

E tu, tu nemmeno lo sai

mi ascolti mi abbracci

per te son da sempre l'amica migliore che hai

io che colpa ne ho

non hai nessuna colpa

che colpa ne ho

nessuna

non so nemmeno io come diavolo è successo ma è successo

forse quella sera, quando ho detto per scherzare

chissà come sarebbe la nostra vista insieme

Io ti amo ma non posso dirlo

se te lo dico, poi mi dici sei pazza

forse non c'è mai stato il momento

o forse c'è stato

ed era giusto non farlo

parli sempre soltanto di donne

e invece di me, di me invece niente

io ti amo ma non posso dirlo

e non sentirti mai in colpa per questo

e se un giorno dovessi scoprirlo

sai già dove trovarmi

sai già come ti evitarmi

Ti chiamo e ti saluto mentre vado via

ma resti li sei una poesia

ti prego dimmelo prima di andar via

io ti amo e voglio troppo dirlo

Io ti amo ma non posso dirlo

se te lo dico, poi mi dici sei pazza

e se un giorno dovessi scoprirlo

sai già dove trovarmi

sai già come ti evitarmi