Festival di Sanremo, Kekko dei Modà cade dalle scale dietro le quinte

Una lieve contusione per il cantante della band che non ha potuto essere presente sul Green Carpet insieme agli altri componenti; un incidente simile a quello che aveva visto protagonista la concorrente Francesca Michielin. Per questa sera rimane comunque prevista la partecipazione di Kekko alla kermesse italiana, con la presentazione del brano "Non ti dimentico"

Francesco Silvestre è caduto ieri poco prima delle prove generali all'Ariston di Sanremo: in seguito all'incidente ha riportato una lieve contusione, tanto che la sera non è stato presente sul Green Carpet, al quale, invece, hanno partecipato gli altri componenti del gruppo, Enrico Zapparoli, Diego Arrigoni, Stefano Forcella e Claudio Dirani. Kekko ha deciso, infatti, di dare priorità al riposo in vista della prima esibizione al Festival della canzone italiana. Le sue condizioni, al momento, sembra siano abbastanza buone e, pertanto, non dovrebbe essere in dubbio la sua esibizione sul palco in programma per questa sera.

La seconda caduta dell'anno Un incidente simile a quello che ha coinvolto Francesca Michielin, sempre in questa edizione del Festival. La cantante vicentina, attesa al Festival con Fango in paradiso, infatti, proprio due giorni fa aveva raccontato su Instagram di essere caduta dalle scale dell'Ariston, citando ironicamente il titolo del suo brano classificatosi al secondo posto a Sanremo 2016: "Non c’è nessun grado di separazione tra me e le scale dell’Ariston: sono caduta anche stavolta”. Vedi anche Francesca Michielin a Sanremo con tutore: "Sono caduta anche stavolta"

La (quinta) partecipazione a Sanremo Per i Modà si tratta della quinta partecipazione in carriera al Festival di Sanremo. La prima risale al 2005 nella sezione Giovani; poi, nel 2011, avevano conquistato il secondo posto del podio con la canzone Arriverà insieme a Emma Marrone, e, due anni più tardi, si erano guadagnati il terzo posto con Se si potesse non morire. Ora, dopo l’ultima presenza nella kermesse del 2023, la band italiana si presenterà al pubblico il brano Non ti dimentico, con testo e musica firmati proprio da Kekko; inoltre, nella serata delle cover, in programma venerdì 14 febbraio, il gruppo si esibirà con Francesco Renga sulle note di Angelo. Per non finire, venerdì prossimo verrà pubblicato il nuovo album dal titolo 8 canzoni e il 12 giugno 2025 i Modà torneranno in concerto presso lo Stadio San Siro di Milano. Approfondimento Modà, annunciato un concerto a San Siro a Milano a giugno 2025

"Non ti dimentico" Il brano che i Modà portano in gara alla 75esima edizione del Festival ha una essenza melodica, anche se ogni tanto si trasforma in un rock un po' più crudo, e parla della convivenza forzata con tutti quei ricordi che hano il sapore di passione e di rimpianti. "Convivere con il senso di che sarebbe stato, parlare di coraggio quando sai che non lo hai avuto, e camminare in strada con lo sguardo verso il basso, cercando le risposte tra i tuoi passi sull'asfalto, e chiedersi se credi davvero in qualche cosa, se non lasciarti andare fa più male o più paura", così inizia la canzone, fino a all'ultima parte che invoca l'ora del coraggio, quell'ora in cui "forse è vero siamo fatti tutti e due per qualcun altro".