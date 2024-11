Modà, annunciato un concerto a San Siro a Milano a giugno 2025

“Il 12 giugno 2025 ci sarà La Notte dei Romantici allo Stadio San Siro , e la voce mi trema solo a pensarci. Sarà l’ unica data ”. In diretta su radio RTL 102.5 Kekko Silvestre , frontman dei Modà , ha annunciato il ritorno del gruppo sul palco a Milano per un imperdibile e irripetibile appuntamento. “Tornare a San Siro, lì dove, nel giugno del 2016, riuscimmo a fare due sold out con Passione Maledetta, è molto emozionante. Fu l'ultima cosa che facemmo insieme a Lorenzo Suraci, e trovarci ora di nuovo insieme è qualcosa di davvero romantico”. La band compirà quindi “un viaggio attraverso i suoi successi più amati”. I biglietti per La Notte dei Romantici saranno disponibili in prevendita da oggi, venerdì 15 novembre , a partire dalle ore 14 .

STOP ALLA PAUSA DI KEKKO SILVESTRE

Nel 2022 i Modà avevano pubblicato l’album Buona fortuna (parte terza), l’ultimo capitolo della trilogia formata da Buona fortuna (parte prima) e Buona fortuna (parte seconda). Ora il concerto a Milano nel 2025 segnerà il ritorno sul palco di Kekko Silvestre, che lo scorso luglio aveva dichiarato di voler prendere una pausa dalla musica. “Credo di avere bisogno ancora del tempo necessario per capire se in futuro potrò riprendere la mia attività discografica e di frontman, ma fino a quel momento non mi sento di poter promettere nulla”, aveva scritto sui social in un post con la foto del primo live del gruppo a San Siro nel 2014. "Mi scuso con tutti voi, e con i Modà (con cui siamo più uniti che mai). Ad oggi non posso fare altro che accettare questo momento e ascoltarmi...sicuro che mi possiate capire”. Nel 2023, nel brano Lasciami presentato in gara al Festival di Sanremo, l’artista aveva parlato della depressione della quale aveva sofferto.