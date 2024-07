Kekko Silvestre dei Modà annuncia una pausa dalla musica

Kekko Silvestre, il carismatico leader dei Modà, ha sorpreso i suoi tantissimi fan con un annuncio inatteso: ha deciso di prendersi una pausa dalla musica per riflettere sul suo futuro artistico. In un post pubblicato su Instagram, l’artista ha espresso il suo bisogno di tempo per capire se continuare con la sua "attività discografica e di frontman". Il messaggio ha toccato il cuore dei fan, iniziando con un ricordo speciale del primo concerto della band a San Siro, dieci anni fa: "Ciao a tutti romantici, manco da un po’ e vi chiedo scusa. Vi scrivo oggi a 10 anni dal nostro primo San Siro, un sogno che ci avete aiutato a realizzare e per cui vi saremo grati tutta la vita".